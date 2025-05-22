У monobank з’явився кваліфікований електронний підпис — monoКЕП Сьогодні 12:04 — Особисті фінанси

У monobank з’явився кваліфікований електронний підпис — monoКЕП

monobank почав надавати послугу створення та використання кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який у банку назвали monoКЕП.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.

За його словами, тепер користувачі можуть створити ключ менш ніж за хвилину та підписувати документи за кілька секунд безпосередньо у мобільному застосунку. Послуга доступна для фізичних осіб, ФОП та бізнесу.

Як створити monoКЕП:

У застосунку перейти в розділ «Профіль». Обрати пункт «monoКЕП». Придумати пароль. Підтвердити особу за допомогою Face ID.

Щоб підписати документ:

Відкрити файл у провіднику (наприклад, у «Завантаженнях»), знайти документ для підпису. У контекстному меню обрати «Поширити» та вказати застосунок monobank. Ввести пароль і натиснути «Підписати».

Після цього підписаним файлом можна ділитися.

Нагадаємо, раніше monobank запустив новий проєкт, який дозволяє виплачувати зарплату одразу на mono. Клієнти можуть знімати заробітну плату готівкою безплатно. Банк також не має комісій на виплати. Зарахування відбувається протягом трьох хвилин.

У застосунку monobank додали функцію авторизації через Apple ID. Користувачі можуть скористатися новою функцією в останній версії застосунку. Увімкнути авторизацію можна або під час входу в застосунок, або в його налаштуваннях.

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