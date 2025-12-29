Когда в Польше могут уволить с работы Сегодня 18:00 — Личные финансы

Когда в Польше могут уволить с работы

Если отсутствие работника на рабочем месте носит постоянный характер, это тяготит коллег и приводит к реальным затратам работодателя.

Для предприятия такая ситуация означает нарушение рабочего процесса: необходимо перекладывать обязанности больного на других работников, которым часто приходится работать сверхурочно (доплата за сверхчасы), а также выплата больничных самому больному (работодатель оплачивает первые 33 календарных дня больничного за год, а работникам старше 50 лет — 14 дней).

Если работник часто болеет, это иногда деморализует коллег (если они должны выполнять обязанности больного), а также негативно влияет на рабочий процесс.

Могут ли уволить работника, часто пребывающего на больничном?

Если работодатель хочет уволить работника, работающего на основании бессрочного трудового договора (umоwa na czas nieokreślony), руководителю необходимо предоставить объективную и оправданную причину увольнения (статья 30, раздел 4 Трудового кодекса). Простого утверждения о том, что работник часто болеет, недостаточно — работодатель должен продемонстрировать, как отсутствие работника нарушает работу, влияет на коллег и создает дополнительные расходы для компании.

Нетрудоспособность по болезни считается оправданным отсутствием. Работодатель не может расторгнуть трудовой договор во время отпуска работника или в любом другом оправданном отсутствии на работе. Это означает, что во время больничного работодатель не может уволить работника.

Но болезни работника могут быть уважительной причиной для расторжения договора, если их последствия существенны для рабочего процесса. Судебная практика подтверждает, что перебои в работе в результате многократного отсутствия могут оправдать увольнение (решение Верховного Суда от 11 июля 2006 года, дело I PK 305/05).

Однако это не означает, что будет немедленное дисциплинарное увольнение. Дисциплинарное увольнение допустимо только в случаях серьезных нарушений служебных обязанностей, а сама болезнь не является таким правонарушением. Работодатель также не может внезапно ссылаться на предыдущие болезни, если работник полностью выздоровел и вернулся к исполнению служебных обязанностей.

Таким образом, то, что работник часто болеет, может быть основанием для увольнения. Однако работодатель должен четко указать последствия такого отсутствия и того, как оно нарушает работу компании. Неучет здоровья работника или необдуманные действия могут рассматриваться как нарушение принципов социального сосуществования.

