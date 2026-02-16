0 800 307 555
ру
Правительство расширило программы энергокредитов для частных домов и ОСМД

Энергетика
5
Из-за длительных отключений электроэнергии правительство усиливает поддержку энергетической автономности жилья. Новые возможности предусмотрены как для многоквартирных домов, так и для владельцев частных домов.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Поддержка для ОСМД и ЖСК: до 3 млн грн на автономность

Программа для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) должна гарантировать бесперебойную работу дома даже во время длительных отключений.
Речь идет о питании лифтов, насосов, систем отопления, водоснабжения и освещения мест общего использования.

Условия программы

  • Кредитная ставка: от 0%.
  • Кредит можно взять в 43 банках-партнерах программы «5−7-9%».
  • Сумма кредита: до 3 млн грн.
  • Срок до 3 лет.
Размер компенсации:
  • до 50% стоимости генератора;
  • до 70% от стоимости солнечной электростанции или теплового насоса.
Под программу подпадают дизельные, бензиновые и газовые генераторы, солнечные электростанции и тепловые насосы.
Подробности программы можно найти здесь.

Льготы для владельцев частных домов

Отдельное направление предусмотрено для владельцев частных домов и таунхаусов. Они также могут использовать льготное кредитование для установки автономных систем электропитания.
Государство компенсирует до 30% от стоимости оборудования (зависит от комплектации системы).

Условия для частных домохозяйств:

  • Кредитная ставка: от 0%.
  • Кредит можно взять в 43 банках-партнерах программы «5−7-9%».
  • Сумма кредита: 480 тыс. грн.
  • Срок: до 10 лет.
Поддержка распространяется на генераторы разных типов, аккумуляторные системы и солнечные электростанции в составе автономных решений.
Подробности о программе можно найти здесь.
Расширение программ должно помочь общинам и семьям снизить зависимость от централизованного электроснабжения и повысить устойчивость к возможным перебоям в будущем.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭлектроэнергияФинансовая помощь
