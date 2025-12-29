Колебания напряжения: как получить компенсацию, когда приборы вышли из строя
Если ваша техника испортилась из-за колебаний напряжения или других нарушений качества электроэнергии, вы можете обратиться за компенсацией.
Об этом сообщает ДТЭК.
Что нужно сделать?
Следует отправить письменное обращение через личный кабинет http://biz.ok.dtek-kem.com.ua с таким содержанием:
- Описание обстоятельств — когда, где и что произошло;
- Обоснование — почему считаете, что причина в некачественной электроэнергии;
- Последствия — какая именно техника пострадала, что с ней произошло.
Необходимые документы:
Заключение сервисного центра, где указана причина поломки техники;
Заявление в произвольной форме (можно ориентироваться на шаблон по ссылке: http://dtek-kem.com.ua/ru/icc)
Копия или качественное фото паспорта;
Копия или качественное фото ИНН (идентификационного кода).
Обращение будет рассмотрено в течение 30 календарных дней.
Раньше мы писали о том, какие приборы лучше отключать от сети, даже если вы выходите на 1 час. Хотя некоторые приборы (например, телевизор или холодильник) могут оставаться подключенными к сети постоянно, есть и другие, которые следует обязательно отключить от сети, прежде чем выходить из дома.
