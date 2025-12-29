0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Колебания напряжения: как получить компенсацию, когда приборы вышли из строя

Личные финансы
20
Колебания напряжения: как получить компенсацию, когда приборы вышли из строя
Колебания напряжения: как получить компенсацию, когда приборы вышли из строя
Если ваша техника испортилась из-за колебаний напряжения или других нарушений качества электроэнергии, вы можете обратиться за компенсацией.
Об этом сообщает ДТЭК.
Читайте также

Что нужно сделать?

Следует отправить письменное обращение через личный кабинет http://biz.ok.dtek-kem.com.ua с таким содержанием:
  • Описание обстоятельств — когда, где и что произошло;
  • Обоснование — почему считаете, что причина в некачественной электроэнергии;
  • Последствия — какая именно техника пострадала, что с ней произошло.

Необходимые документы:

Заключение сервисного центра, где указана причина поломки техники;
Заявление в произвольной форме (можно ориентироваться на шаблон по ссылке: http://dtek-kem.com.ua/ru/icc)
Копия или качественное фото паспорта;
Копия или качественное фото ИНН (идентификационного кода).
Обращение будет рассмотрено в течение 30 календарных дней.
Место для вашей рекламы
Раньше мы писали о том, какие приборы лучше отключать от сети, даже если вы выходите на 1 час. Хотя некоторые приборы (например, телевизор или холодильник) могут оставаться подключенными к сети постоянно, есть и другие, которые следует обязательно отключить от сети, прежде чем выходить из дома.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиЭлектроэнергия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems