Колебания напряжения: как получить компенсацию, когда приборы вышли из строя

Если ваша техника испортилась из-за колебаний напряжения или других нарушений качества электроэнергии, вы можете обратиться за компенсацией.

Об этом сообщает ДТЭК.

Что нужно сделать?

Следует отправить письменное обращение через личный кабинет http://biz.ok.dtek-kem.com.ua с таким содержанием:

Описание обстоятельств — когда, где и что произошло;

Обоснование — почему считаете, что причина в некачественной электроэнергии;

Последствия — какая именно техника пострадала, что с ней произошло.

Необходимые документы:

Заключение сервисного центра, где указана причина поломки техники;

Заявление в произвольной форме (можно ориентироваться на шаблон по ссылке: http://dtek-kem.com.ua/ru/icc

Копия или качественное фото паспорта;

Копия или качественное фото ИНН (идентификационного кода).

Обращение будет рассмотрено в течение 30 календарных дней.

