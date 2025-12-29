Как построить долгосрочную систему накоплений — совет эксперта Сегодня 21:00 — Личные финансы

Как построить долгосрочную систему накоплений — совет эксперта

Начало года обычно является точкой перезагрузки личных денег. Ведь именно в этот период люди чаще всего задумываются, как навести порядок в собственном бюджете — закрыть старые финансовые «дыры» и начать движение к конкретным целям. В то же время практика показывает, что большинство финансовых планов «ломаются» уже через несколько месяцев либо из-за нечетко сформулированных целей, либо из-за отсутствия системы управления деньгами.

Финтехэксперт, соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка рассказала, как правильно ставить финансовые цели на год и какие модели планирования собственного бюджета реально работают.

Финтехэксперт советует начинать планирование с полного аудита доходов и расходов хотя бы за последние полгода, даже если это неприятно или кажется мелочным.

Именно изучение финансовой отчетности поможет выявить «пробелы» в бюджете, понять основные статьи обязательных расходов и выяснить, были ли импульсивные покупки, без которых можно обойтись.

Как выбрать схему ведения финансов?

После аудита можно переходить к выбору схемы ведения финансов. Елена Соседка обращает внимание, что не существует универсальной модели для всех, выбранная система должна соответствовать образу жизни человека.

«Кому-то подходит классическое правило 50/30/20, где 50% доходов идут на базовые нужды, то есть обязательные статьи бюджета, 30% - на желания, а 20% - это сбережения и инвестиции. Другим комфортнее вести детальный учет каждой категории расходов или пользоваться подходом „сначала в копилку“, когда часть дохода автоматически откладывается сразу после его получения», — объяснила финтехэксперт.

Главное, по ее словам, не идеальная таблица, а стабильность соблюдения избранной модели управления бюджетом.

Как сформулировать финансовую цель

Отдельное внимание Елена Соседка советует уделять формулировке самих финансовых целей. По ее словам, абстрактные формулировки типа «хочу больше зарабатывать» или «нужно откладывать деньги» не сработают.

«Цель должна быть конкретной, измеряемой и привязанной ко времени. Например: накопить 150 тысяч гривен до декабря или инвестировать 10% годового дохода в течение года. Когда цель имеет цифру и дедлайн, мозг начинает воспринимать ее как задачу, а не как мечту и автоматически переходить к ее выполнению», — пояснила финтехэксперт.

Важным элементом планирования она называет разделение целей на равные. Краткосрочные сроком на 3−6 месяцев, среднесрочные — до года и долгосрочные — на несколько лет. Такой подход, по словам Елены Соседки, снижает психологическое давление и позволяет видеть прогресс.

Как упростить процесс сбережений

Поможет упростить процесс сбережения средств автоматизация. Елена Соседка советует максимально убирать человеческий фактор из этого процесса.

«Автоматические отчисления на накопительные счета, инвестиционные сервисы или цифровые депозиты значительно повысят шансы на достижение целей, как краткосрочных так и долгосрочных. Мы меньше соблазняемся потратить деньги, которых не видим на текущем счете», — пояснила финтехэксперт.

В то же время она предостерегает от чрезмерной жесткости и слишком сильных ограничений бюджета. Финансовый план, по ее словам, должен быть живым документом.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.