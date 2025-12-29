0 800 307 555
ру
Социолог назвал процент украинцев, готовых ехать домой после войны

Личные финансы
94
Около трети украинцев, выехавших за границу из-за войны, декларируют намерение вернуться домой после ее завершения. В то же время даже среди них окончательную уверенность в возвращении имеют не более 10%.
Об этом заявил руководитель Социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович в интервью РБК-Украина.
По его словам, в начале полномасштабного вторжения желание вернуться в Украину выражали две трети, а иногда и больше вынужденных переселенцев. Однако со временем этот показатель постепенно снижался.
«Так вот даже из этой условной трети готовых вернуться, может, 10% говорят, что они все же вернутся, но только после войны. А остальные все же подумают, или не настолько уверены. Поэтому процент вернущихся будет, по-моему, очень незначительній», — говорит Антипович.
Он отмечает, что значительная часть украинцев уже прошла второй этап адаптации — к жизни в странах Европы, в частности, в Германии. В то же время возвращение в Украину после войны для многих выглядит проблематичным из-за отсутствия жилья, работы, неустроенности детей и общей неопределенности.
«Если человек уехал, например, из Мариуполя, то вопрос — куда ему возвращаться», — объяснил социолог.
По его прогнозу, Украину в будущем ожидают серьезные демографические вызовы: падение рождаемости, дефицит трудоспособного населения и старение населения.
По материалам:
РБК-Україна
