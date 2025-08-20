monobank почав розгортати мережу терміналів — Finance.ua

monobank почав розгортати мережу терміналів Сьогодні 11:00 — Фінтех і Картки

monobank почав встановлювати власні платіжні термінали. Їх уже близько 1200 по Україні.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

За його словами, термінали вже з’являються в українських містах. Наразі їх встановлено близько 1200. «Але ми тільки почали», — наголосив Гороховський.

Фото: Олег Гороховський

Поповнення карток у цих терміналах без комісії, як і в терміналах партнерів банку.

«Отже, тепер у вашому житті просто стане трохи більше терміналів», — додав співзасновник банку.

Нагадаємо, раніше monobank запропонував компаніям повертати 1% від суми всіх виплат співробітникам, включно із зарплатами, лікарняними та стипендіями. «Ми платимо 1% кешбек підприємству від суми заробітної плати, що вони виплатили на наші картки своїм співробітникам. Такого не робив ніхто, ніколи й ніде. Увага розпорядникам бюджетних коштів всіх рівнів! Зекономте державі гроші — не виплачуйте зарплати по-старому», — заявляв тоді Гороховський.

У травні monobank почав надавати послугу створення та використання кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який у банку назвали monoКЕП. З того моменту користувачі можуть створити ключ менш ніж за хвилину та підписувати документи за кілька секунд безпосередньо у мобільному застосунку. Послуга доступна для фізичних осіб, ФОП та бізнесу.

На початку цього року monobank запустив новий проєкт, який дозволяє виплачувати зарплату одразу на mono. Клієнти можуть знімати заробітну плату готівкою безплатно. Банк також немає комісій на виплати. Зарахування відбувається протягом трьох хвилин. monobank пропонує зняття готівки до 50 тис. грн за 0% у будь-якому банкоматі України. Кешбек до 20% на різні категорії товарів і послуг. Безкоштовне поповнення мобільного, оплата комуналки та перекази контактам.

