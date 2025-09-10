0 800 307 555
ру
Теперь посланная «Укрпочтой» повестка будет считаться врученной — решение правительства

Кабинет министров принял постановление № 1062, предусматривающее централизацию процесса печати и рассылки повесток, а также официальное привлечение почтовых операторов, в том числе «Укрпочты».
Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко.
По его словам, теперь печатать повестки смогут не только территориальные центры комплектования (ТЦК), но и Министерство обороны, областные ТЦК и государственные полиграфические предприятия, имеющие стратегическое значение.
Формирование повесток будет происходить автоматически на основе данных государственных реестров. Это означает отход от бумажных носителей и переход к электронному обмену информацией.
«Укрпочта» и другие назначенные почтовые операторы получают право посылать повестки заказными письмами. Для этого ТЦК и Министерство обороны должны заключить соответствующие договоры.
Ранее отправка повесток по почте считалась лишь вспомогательным механизмом, и в судах часто возникали споры по факту вручения. Теперь повестка, присланная заказным письмом, приравнивается к официально врученной. Это устраняет возможность избегать получения документа путем отказа или игнорирования почтового сообщения.
Новый порядок позволяет организовывать массовую отправку повесток и юридически закрепляет их вручение через почтовых операторов, что делает невозможным обжалование факта получения.
Напомним, в начале июля в приложении Резерв+ заработал сервис уплаты штрафа за нарушение военного учета. Сначала можно было заплатить штраф за несвоевременное уточнение данных. Затем добавили возможность уплатить штраф за неприбытие по повестке.
В июле Кабинет Министров принял постановление, изменяющее порядок вручения повесток украинцам, пригодным к службе. Отныне боевая повестка может быть отправлена ​​по почте заказным письмом. Изменения касаются лиц, которые только что прошли военно-врачебную комиссию (ВВК), имеют действующее заключение ВВК, но не имеют действующей отсрочки. Таким образом, если отсрочка завершилась, а медкомиссия действует, следует ожидать повестку по почте.
Finance.ua
