Теперь посланная «Укрпочтой» повестка будет считаться врученной — решение правительства

Кабинет министров принял постановление № 1062, предусматривающее централизацию процесса печати и рассылки повесток, а также официальное привлечение почтовых операторов, в том числе «Укрпочты».

Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко.

По его словам, теперь печатать повестки смогут не только территориальные центры комплектования (ТЦК), но и Министерство обороны, областные ТЦК и государственные полиграфические предприятия, имеющие стратегическое значение.

Формирование повесток будет происходить автоматически на основе данных государственных реестров. Это означает отход от бумажных носителей и переход к электронному обмену информацией.

«Укрпочта» и другие назначенные почтовые операторы получают право посылать повестки заказными письмами. Для этого ТЦК и Министерство обороны должны заключить соответствующие договоры.

Ранее отправка повесток по почте считалась лишь вспомогательным механизмом, и в судах часто возникали споры по факту вручения. Теперь повестка, присланная заказным письмом, приравнивается к официально врученной. Это устраняет возможность избегать получения документа путем отказа или игнорирования почтового сообщения.

Новый порядок позволяет организовывать массовую отправку повесток и юридически закрепляет их вручение через почтовых операторов, что делает невозможным обжалование факта получения.

Напомним, в начале июля в приложении Резерв+ заработал сервис уплаты штрафа за нарушение военного учета. Сначала можно было заплатить штраф за несвоевременное уточнение данных. Затем добавили возможность уплатить штраф за неприбытие по повестке.

В июле Кабинет Министров принял постановление, изменяющее порядок вручения повесток украинцам, пригодным к службе. Отныне боевая повестка может быть отправлена ​​по почте заказным письмом. Изменения касаются лиц, которые только что прошли военно-врачебную комиссию (ВВК), имеют действующее заключение ВВК, но не имеют действующей отсрочки. Таким образом, если отсрочка завершилась, а медкомиссия действует, следует ожидать повестку по почте.

