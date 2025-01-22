От штрафов до принудительной доставки: сколько раз можно проигнорировать повестку — Finance.ua

От штрафов до принудительной доставки: сколько раз можно проигнорировать повестку Сегодня 08:31

От штрафов до принудительной доставки: сколько раз можно проигнорировать повестку

В Украине нет ограничений на повторное вручение повесток военнообязанным. Каждая новая повестка устанавливает новую обязанность гражданина явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

привести к наложению административного штрафа, однако уплата штрафа не освобождает от выполнения обязанностей, определенных законодательством, Повторная повестка имеет другую дату, которая создает новые правовые основания для обязательной явки в ТЦК. Игнорирование такого вызова можетопределенных законодательством, пишет РБК-Украина.

Согласно статье 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», гражданин остается обязанным выполнить требования повестки даже после уплаты штрафа, поскольку это не отменяет вызов в ТЦК.

Что грозит за игнорирование повестки

В случае повторного игнорирования вызова военнообязанному могут быть применены дополнительные меры:

Административный штраф. Повторное правонарушение снова карается штрафом, но это не освобождает от обязанностей.

Временное лишение права вождения транспортного средства. ТЦК имеет право обратиться в суд с целью применения этой санкции.

Принудительная доставка. Полиция по решению ТЦК может принудительно доставить нарушителя в центр комплектования.

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Кроме того, весь период игнорирования вызова считается «длительным административным правонарушением».

Уголовная ответственность: чего остерегаться

Нарваться на срок могут мужчины, систематически избегающие мобилизационных обязательств. Наказываются такие нарушители законом:

Статья 336 УКУ. Уклонение от призыва при мобилизации или в особый период.

Статья 337 УКУ. Уклонение от военного учета или учебных сборов.

Напомним, что работники ТЦК и СП имеют право налагать штрафы на нарушителей военного учета. Если не уплатить штраф в срок, можно нарваться на арест средств на банковских счетах, их принудительное списание, а также арест имущества с возможностью его продажи.

Штраф должен быть уплачен в течение 15 дней с момента получения постановления о его наложении. Если постановление обжаловано, то этот срок начинается после того, как жалоба будет отклонена.

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