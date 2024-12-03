Минобороны планирует добавить функцию трекинга повесток в «Резерв+» — Finance.ua
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Минобороны планирует добавить функцию трекинга повесток в «Резерв+»

Казна и Политика
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Минобороны планирует добавить функцию трекинга повесток в «Резерв+»
Минобороны планирует добавить функцию трекинга повесток в «Резерв+»
Минобороны технически может создать в приложении «Резерв+» функцию трекинга повесток, чтобы было удобно отслеживать все этапы отправки бумажной повестки. Если эта идея будет поддержана правительством, такая функция будет введена.
Об этом в телеэфире сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.
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«Мы видим много запросов от наших бизнесов, компаний, наемных работников, вообще от пользователей, что было бы хорошо, если бы в Резерв+ можно было отслеживать все этапы отправки бумажной повестки — детали, статус документа и т. п. Бывает такое, что повестка приходит по почте, и человек не в курсе, возможно, он в другом городе, в командировке, в отпуске, и поэтому можно получить штраф. На самом деле, технически реализовать такой трекинг не сложно. Мы сейчас прорабатываем нормативную часть, оцениваем все достоинства и минусы, все возможные узкие места. И если эта идея будет поддержана правительством, если мы примем соответствующее законодательство, то технологически мы сможем это разработать достаточно быстро», — сообщила Черногоренко.
Напомним, в Украине скоро введут электронную систему военного учета через приложение «Резерв+», базирующуюся на реестре «Оберіг». Эта инновационная система будет содержать важную информацию о военном учете, пригодности к службе и причинах снятия с учета. Причем, все данные будут поступать непосредственно из государственных баз данных и военкоматов (ТЦК).
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Министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения представили проект реформы военно-врачебных комиссий (ВВК), призванный существенно изменить устаревшую систему. Военнообязанные смогут самостоятельно выбрать больницу, где будут проходить медосмотр. Внедрение реформы пройдет в три этапа и должно завершиться в ноябре 2025 года.
По материалам:
Укрінформ
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