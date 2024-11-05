В «Резерв+» начали тестирование онлайн-отсрочек: кто получит первым — Finance.ua

В «Резерв+» начали тестирование онлайн-отсрочек: кто получит первым Сегодня 10:01

В «Резерв+» начали тестирование онлайн-отсрочек: кто получит первым

В сервисе «Резерв+» приступили к бета-тестированию функции онлайн-отсрочки от мобилизации.

Об этом сообщает заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Первыми протестируют новую функцию заполнившие онлайн-форму студенты и аспиранты. После этого к тестированию присоединятся люди с инвалидностью и многодетные.

Те, кто уже имеет отсрочку, не смогут оформить ее в цифровом формате до момента завершения действия, ведь не может быть двух активных отсрочок.

По словам Черногоренко, до начала полноценной работы сервиса остались «считанные дни».

Ранее Черногоренко отмечала, что эта функция улучшит жизнь граждан. Она фактически приведет к тому, что украинцы не будут нуждаться в оффлайн визите. Им не нужно будет стоять в очередях и тратить свое время.

«Поскольку людям будет дана возможность зайти в несколько кликов в приложение, отправить запрос и уже в считанные минуты, если информация об этом статусе подтверждается в других реестрах, отсрочка загружается прямо в приложение, в электронный военно-учетный документ», — пояснила Черногоренко.

Справка Finance.ua:

Напомним, приложение «Резерв+» функционирует с мая 2024 года. С 18 июня в «Резерв+» стал доступен электронный военно-учетный документ с QR-кодом, имеющий такую ​​же юридическую силу, как и бумажный.

Кроме того, приложение имеет еще несколько функций — повторное обновление данных, автоматическую постановку на учет в ТЦК и подачу заявки на отсрочку.

А 18 октября в «Резерв+» появился сервис рекрутинга, позволяющий найти вакансию в армии среди тысяч разных вариантов.

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