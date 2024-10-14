Запустят ли автоматические отсрочки через «Резерв+» до 9 ноября: в Минобороны ответили — Finance.ua
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Запустят ли автоматические отсрочки через «Резерв+» до 9 ноября: в Минобороны ответили

Казна и Политика
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Запустят ли автоматические отсрочки через «Резерв+» до 9 ноября: в Минобороны ответили
Запустят ли автоматические отсрочки через «Резерв+» до 9 ноября: в Минобороны ответили
Заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко подтверждает планы запустить автоматическое оформление отсрочек от мобилизации через «Резерв+» этой осенью для первых трех категорий, имеющих на них право: студентов, многодетных отцов и людей с инвалидностью, однако точные сроки их запуска не называет.
«Наша команда постоянно работает, чтобы получить новый функционал в приложении как можно скорее», — ответила Черногоренко в чате под своим постом в Фейсбуке на вопрос, реален ли запуск автоматической отсрочки до 9 ноября — срока, когда истекают все выданные отсрочки.
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«Эти отсрочки — один из наших приоритетов. Налаживаем взаимодействие между реестрами, чтобы они как можно скорее появились в приложении», — добавила замминистра.
Она сообщила, что разработчики усиленно работают и над внедрением в дальнейшем таких автоматических отсрочек для других категорий, в частности учителей, родственников погибших военнослужащих: «Первыми готовим отсрочки для многодетных отцов, студентов и людей с инвалидностью, но уже ведется работа и над другими видами».
По ее словам, ведется также работа, чтобы для выезда за границу не требовалось оформление бумажного документа об отсрочке в ТЦК.
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«Пока сто такая справка нужна для выезда, но мы работаем над тем, чтобы сделать все услуги ТЦК в смартфоне и свести количество бумаг до 0 (нуля)», — подчеркнула Черногоренко.
Согласно постановлению Кабмина № 560 от 16 мая этого года «Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период», во исполнение нового закона о мобилизации, отсрочка теперь предоставляется на период, не превышающий срока проведения мобилизации, установленного указом президента. Глава государства продлевает сроки проведения мобилизации на 90 дней, тогда как ранее отсрочка предоставлялась сроком до полугода и была привязана к дате подачи заявления, а не указу президента. Таким образом, сейчас максимальные отсрочки завершаются у всех их получателей в один день — 9 ноября.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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