Минобороны планирует до конца года расширить функционал и охват «Резерв+», «Армия+» и Delta — Finance.ua

Минобороны планирует до конца года расширить функционал и охват «Резерв+», «Армия+» и Delta Сегодня 10:15

Минобороны планирует до конца года расширить функционал и охват «Резерв+», «Армия+» и Delta

Министерство обороны Украины планирует расширить до конца 2024 года функционал и количество пользователей трех флагманских приложений — «Резерв+», «Армия+» и Delta.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию Екатерина Черногоренко на Business Breakfast от издания Forbes Ukraine в среду.

«Три флагманских продукта. Самый большой фокус у нас сейчас на них. Вообще у нас в бэклоге 63 продукта. Не все массовые, но среди них есть ряд инфраструктурных, без которых не будут работать массовые продукты», — рассказала Черногоренко.

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По ее словам, в планах — довести до 500 тыс. количество пользователей сервиса «Армия+» с текущими услугами: опрос и ArmyID. Кроме того, планируется добавить в сервис наиболее востребованные типы рапортов.

«Мы сейчас говорим об этом с военными и делаем постоянный срез того, что нужно прежде всего, и уже есть цифры», — добавила Черногоренко.

Она также сообщила, что к настоящему времени почти 400 воинских частей уже ввели использование «Армия+» в течение 20 дней с момента запуска сервиса.

«За 20 дней с момента запуска почти 400 воинских частей уже ввели у себя использование „Армия+“. Я опять же скажу: это для нас индикатор», — отметила Черногоренко.

Кроме того, она сообщила, что по состоянию на утро 28 августа благодаря ежедневному срезу информации о пользователях «Армия+» стало известно о 100 тыс. активных пользователей-военнослужащих.

По словам Черногоренко, для военных ІТ-систем и продуктов указанное количество пользователей нетипично.

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«Системы, внедрявшиеся в армии восемь лет, имеют вдвое меньше пользователей сейчас. Мы видим, что продукт органически очень быстро растет», — добавила Черногоренко.

В то же время, по ее словам, в «Резерв+» в планах добавить отсрочки и сделать онлайн-рекрутинг. Внедрить эту функцию можно до конца текущего года.

Относительно сервиса Delta в планах — нарастить количество пользователей до 100 тыс.

«Я ставлю перед собой задачу 100 тыс., но буду рада, если наши военные подхватят. Я уже вижу, что они подхватывают, потому что мы легализовали Delta, у нее уже есть все разрешения», — рассказала Черногоренко.

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