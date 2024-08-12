В Минобороны ответили, когда появится автоотсрочка в Резерв+ — Finance.ua
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В Минобороны ответили, когда появится автоотсрочка в Резерв+

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В Минобороны ответили, когда появится автоотсрочка в Резерв+
В Минобороны ответили, когда появится автоотсрочка в Резерв+
Министерство обороны планирует осенью запустить сервис автоматического предоставления отсрочки от призыва во время мобилизации в приложении Резерв+ для отдельных категорий военнообязанных.
Об этом говорится в ответе МО на вопросы в комментариях к посту заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко в Facebook.
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«Мы активно работаем над функцией автоматических отсрочек для определенных категорий граждан, в том числе для студентов, родителей и опекунов троих детей. Планируем запустить уже осенью», — говорится в ответе Минобороны.
В ведомстве отметили, что понимают и разделяют необходимость автоматической отсрочки, и это одно из приоритетных направлений работы команды Резерв+.
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«Запуск планируется осенью. Следите за обновлениями», — говорится в другом ответе Минобороны в комментариях под другим постом Черногоренко.
Напомним, в приложении Резерв+ можно увидеть актуальный статус бронирования. Этого не было раньше, поскольку иногда ТЦК по ошибке могут не внести информацию о броне в реестр «Оберег». Иногда это отнимает недели или месяцы.
По материалам:
Корреспондент.net
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