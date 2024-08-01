Сколько военнообязанных мужчин имеют бронирование и в каких отраслях: ответ Минэкономики — Finance.ua
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Сколько военнообязанных мужчин имеют бронирование и в каких отраслях: ответ Минэкономики

Казна и Политика
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Сколько военнообязанных мужчин имеют бронирование и в каких отраслях: ответ Минэкономики
Сколько военнообязанных мужчин имеют бронирование и в каких отраслях: ответ Минэкономики
Более 17 тысяч военнообязанных мужчин имеют отсрочку от призыва на военную службу в связи с бронированием. Больше всего «забронированных» от государства — в энергетической отрасли.
Об этом Министерство экономики Украины рассказало в комментарии hromadske.
По состоянию на 31 июля около 615 тысяч человек имеют отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации. В общей сложности ведомство принято 33 782 приказа о бронировании военнообязанных, из них 17 632 до сих пор действуют.
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Распределение количества «забронированных» мужчин, работающих в отраслях национальной экономики, госорганах или органах местного самоуправления, ориентировочно такое:
  • энергетическая отрасль — 29%;
  • промышленность, производство — 15%;
  • транспорт — 14%;
  • агропромышленный комплекс — 12%;
  • медицина — 6%;
  • оборонно-промышленный комплекс — 5%;
  • органы государственной власти, другие государственные органы — 4%;
  • ІТ-специалисты, отрасль электронных коммуникаций — 2%;
  • финансовая, банковская сфера — 2%;
  • сфера торговли — 2%;
  • местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления — 2%;
  • другие — 7%.

Справка Finance.ua:

  • бронирование военнообязанных работников — это процедура, позволяющая определенным категориям сотрудников критически важных предприятий получить отсрочку от мобилизации (до 6 месяцев);
  • в случае принятия законопроектов по экономическому бронированию, бюджет будет получать от 200 до 320 миллиардов гривен в год, в зависимости от избранной модели;
  • физическое лицо-предприниматель, желающее забронировать работника, должно иметь доход не менее 61,2 тысяч гривен в месяц и платить за забронированного работника военный сбор в 20,4 тысяч гривен. Соответствующие нормы содержат зарегистрированные в Верховной Раде законопроекты, касающиеся экономического бронирования работников украинских предприятий.
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По материалам:
hromadske
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