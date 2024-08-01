Сколько военнообязанных мужчин имеют бронирование и в каких отраслях: ответ Минэкономики — Finance.ua

Сколько военнообязанных мужчин имеют бронирование и в каких отраслях: ответ Минэкономики
Более 17 тысяч военнообязанных мужчин имеют отсрочку от призыва на военную службу в связи с бронированием. Больше всего «забронированных» от государства — в энергетической отрасли.
Об этом Министерство экономики Украины рассказало в комментарии hromadske.
По состоянию на 31 июля около 615 тысяч человек имеют отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации. В общей сложности ведомство принято 33 782 приказа о бронировании военнообязанных, из них 17 632 до сих пор действуют.
Распределение количества «забронированных» мужчин, работающих в отраслях национальной экономики, госорганах или органах местного самоуправления, ориентировочно такое:
- энергетическая отрасль — 29%;
- промышленность, производство — 15%;
- транспорт — 14%;
- агропромышленный комплекс — 12%;
- медицина — 6%;
- оборонно-промышленный комплекс — 5%;
- органы государственной власти, другие государственные органы — 4%;
- ІТ-специалисты, отрасль электронных коммуникаций — 2%;
- финансовая, банковская сфера — 2%;
- сфера торговли — 2%;
- местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления — 2%;
- другие — 7%.
Справка Finance.ua:
- бронирование военнообязанных работников — это процедура, позволяющая определенным категориям сотрудников критически важных предприятий получить отсрочку от мобилизации (до 6 месяцев);
- в случае принятия законопроектов по экономическому бронированию, бюджет будет получать от 200 до 320 миллиардов гривен в год, в зависимости от избранной модели;
- физическое лицо-предприниматель, желающее забронировать работника, должно иметь доход не менее 61,2 тысяч гривен в месяц и платить за забронированного работника военный сбор в 20,4 тысяч гривен. Соответствующие нормы содержат зарегистрированные в Верховной Раде законопроекты, касающиеся экономического бронирования работников украинских предприятий.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью