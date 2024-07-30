Правительство упрощает условия для бронирования сотрудников компаний-перевозчиков — Finance.ua

Правительство упрощает условия для бронирования сотрудников компаний-перевозчиков
Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры упрощает условия для бронирования работников компаний, которые занимаются перевозками.
Об этом сообщил заместитель министра Сергей Деркач в Facebook.
Он напомнил, что для возможности бронирования своих работников предприятие должно иметь статус критически важного.
Мининфраструктуры уже признало критическими около 170 компаний, еще около 80 — вскоре получат такой статус. За полтора года действия механизма бронирования в ведомство поступило около 500 заявлений от перевозчиков на признание критичности, в 2023 году было не более 40.
Изменения, о которых следует знать перевозчикам
Министерство внесло изменения в постановление № 76 о бронировании, позволяющем перевозчикам отвечать только двум критериям критических предприятий из семи, вместо трех.
Также Мининфраструктуры внесли изменения в Приказ № 303. Приказ подписан и будет опубликован после регистрации в Министерстве юстиции, которое ожидается на следующей неделе.
Среди ключевых изменений в приказе:
- расширение перечня предприятий, которые могут подаваться на признание критическими. Речь идет о перевозчиках, которые выполняют нерегулярные перевозки и об автостанциях;
- возможность подаваться компаниям, выполнявшим перевозки не только в 2022 году, но и тем, кто начал деятельность в 2023 и 2024 годах;
- отмена необходимости подтверждать оформление трудовых отношений с работниками за 180 дней до подачи документов
Деркач добавил, что пока ни один ФЛП, не только перевозчики, не может получить статус критического. Согласно разъяснениям Минэкономики, это противоречит закону. Исправить такую ситуацию могут только изменения в закон, которые позволят бронировать не только «предприятия, учреждения, организации».
Справка Finance.ua:
- в приложении Резерв+ появилась возможность подгружать актуальные данные о бронировании в электронный военно-учетный документ;
- Министерство по стратегическим отраслям промышленности разъяснило условия и критерии для бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.
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