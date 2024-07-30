Правительство упрощает условия для бронирования сотрудников компаний-перевозчиков — Finance.ua

Правительство упрощает условия для бронирования сотрудников компаний-перевозчиков Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Правительство упрощает условия для бронирования сотрудников компаний-перевозчиков

Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры упрощает условия для бронирования работников компаний, которые занимаются перевозками.

Об этом сообщил заместитель министра Сергей Деркач в Facebook.

Он напомнил, что для возможности бронирования своих работников предприятие должно иметь статус критически важного.

Мининфраструктуры уже признало критическими около 170 компаний, еще около 80 — вскоре получат такой статус. За полтора года действия механизма бронирования в ведомство поступило около 500 заявлений от перевозчиков на признание критичности, в 2023 году было не более 40.

Изменения, о которых следует знать перевозчикам

Министерство внесло изменения в постановление № 76 о бронировании, позволяющем перевозчикам отвечать только двум критериям критических предприятий из семи, вместо трех.

Также Мининфраструктуры внесли изменения в Приказ № 303. Приказ подписан и будет опубликован после регистрации в Министерстве юстиции, которое ожидается на следующей неделе.

Среди ключевых изменений в приказе:

расширение перечня предприятий, которые могут подаваться на признание критическими. Речь идет о перевозчиках, которые выполняют нерегулярные перевозки и об автостанциях;



возможность подаваться компаниям, выполнявшим перевозки не только в 2022 году, но и тем, кто начал деятельность в 2023 и 2024 годах;



отмена необходимости подтверждать оформление трудовых отношений с работниками за 180 дней до подачи документов

Деркач добавил, что пока ни один ФЛП, не только перевозчики, не может получить статус критического. Согласно разъяснениям Минэкономики, это противоречит закону. Исправить такую ​​ситуацию могут только изменения в закон, которые позволят бронировать не только «предприятия, учреждения, организации».

Справка Finance.ua:

в приложении Резерв+ появилась возможность подгружать актуальные данные о бронировании в электронный военно-учетный документ;

Министерство по стратегическим отраслям промышленности разъяснило условия и критерии для бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.



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