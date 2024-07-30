Правительство упрощает условия для бронирования сотрудников компаний-перевозчиков — Finance.ua

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Правительство упрощает условия для бронирования сотрудников компаний-перевозчиков

Казна и Политика
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Правительство упрощает условия для бронирования сотрудников компаний-перевозчиков
Правительство упрощает условия для бронирования сотрудников компаний-перевозчиков
Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры упрощает условия для бронирования работников компаний, которые занимаются перевозками.
Об этом сообщил заместитель министра Сергей Деркач в Facebook.
Он напомнил, что для возможности бронирования своих работников предприятие должно иметь статус критически важного.
Мининфраструктуры уже признало критическими около 170 компаний, еще около 80 — вскоре получат такой статус. За полтора года действия механизма бронирования в ведомство поступило около 500 заявлений от перевозчиков на признание критичности, в 2023 году было не более 40.

Изменения, о которых следует знать перевозчикам

Министерство внесло изменения в постановление № 76 о бронировании, позволяющем перевозчикам отвечать только двум критериям критических предприятий из семи, вместо трех.
Также Мининфраструктуры внесли изменения в Приказ № 303. Приказ подписан и будет опубликован после регистрации в Министерстве юстиции, которое ожидается на следующей неделе.
Среди ключевых изменений в приказе:
  • расширение перечня предприятий, которые могут подаваться на признание критическими. Речь идет о перевозчиках, которые выполняют нерегулярные перевозки и об автостанциях;
  • возможность подаваться компаниям, выполнявшим перевозки не только в 2022 году, но и тем, кто начал деятельность в 2023 и 2024 годах;
  • отмена необходимости подтверждать оформление трудовых отношений с работниками за 180 дней до подачи документов
Деркач добавил, что пока ни один ФЛП, не только перевозчики, не может получить статус критического. Согласно разъяснениям Минэкономики, это противоречит закону. Исправить такую ​​ситуацию могут только изменения в закон, которые позволят бронировать не только «предприятия, учреждения, организации».

Справка Finance.ua:

  • в приложении Резерв+ появилась возможность подгружать актуальные данные о бронировании в электронный военно-учетный документ;
  • Министерство по стратегическим отраслям промышленности разъяснило условия и критерии для бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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