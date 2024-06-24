Усе, що треба знати про бронювання працівників: відповіді юриста — Finance.ua

Усе, що треба знати про бронювання працівників: відповіді юриста Сьогодні 08:06 — Особисті фінанси

Усе, що треба знати про бронювання працівників: відповіді юриста

Бронювання військовозобов’язаних працівників — це процедура, яка дозволяє певним категоріям співробітників критично важливих підприємств отримати відстрочку від мобілізації (до 6 місяців). robota.ua звернулася до експертки, аби дізнатися відповіді на актуальні запитання, які стосуються бронювання.

Чи повинен роботодавець самостійно спрямовувати військовозобов’язаних працівників до ТЦК для оновлення даних під час мобілізації?

Ні, жодним нормативно-правовим актом не покладено на роботодавця обов’язок спрямовувати військовозобов’язаних працівників до ТЦК для уточнення ними військово-облікових даних. Виконання цього обов’язку безпосередньо покладено на призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Співробітники яких структур можуть бути заброньовані?

Вичерпний перелік структур, які мають право бронювати працівників передбачений у Порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 27.01.2023 року № 76.

Загалом забронювати військовозобов’язаних працівників мають право органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування. Наприклад, це можуть бути працівники органів Національної поліції, прокуратури, ДСНС, НАБУ, ДБР, судової системи.

Читайте також Економічне бронювання може приносити до бюджету до 320 мільярдів на рік

Які підприємства можуть бронювати співробітників?

Бронювати працівників можуть підприємства, установи та організації, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період або є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Яких співробітників може забронювати роботодавець?

По-перше, зверніть увагу, що роботодавець може забронювати лише військовозобов’язаних працівників, тобто призовники та резервісти процедурі бронювання не піддаються.

По-друге, такий працівник повинен перебувати на військовому обліку та не мати оформлену відстрочку з інших підстав.

Насамкінець, для того, щоб забронювати працівника, у нього повинен бути чинний військово-обліковий документ з актуальною військово-обліковою спеціальністю.

Представників яких обліково-військових спеціальностей не можна забронювати?

Наразі останні зміни від 05.06.2024 року дозволяють бронювання військовозобов’язаних незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності, що працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Чи доступна бронь від мобілізації для ФОПів?

Наразі законодавство не передбачає такої можливості.

Читайте також Які підприємства мають право бронювати працівників: пояснення Міноборони

Чи можуть вручити повістку заброньованому працівнику?

Заброньованому працівнику можуть вручити повістку, наприклад, для уточнення військово-облікових даних. Винятком є повістка про призов на військову службу під час мобілізації, її вручити не можуть.

Що робити, якщо в ТЦК не визнають бронь під час мобілізації та продовження терміну її дії?

Якщо у вас є оформлене бронювання або строк дії вашого бронії був продовжений, а ТЦК ігнорують інформацію про це — то в такому випадку краще залучити до комунікації адвоката, який допоможе вирішити ситуацію законним шляхом.

Чи має право виїзду за кордон заброньований працівник?

Відповідно до п. 214 Правил перетинання державного кордону громадянами України, заброньовані працівники певних структур можуть виїжджати за кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

Для перетину кордону такому працівнику обов’язково при собі потрібно мати: документи на підтвердження відрядження (наказ роботодавця), документи, що підтверджують наявність бронювання та військово-обліковий документ.

Коли бронювання працівника анулюється?

Бронь працівника анулюється у разі:

закінчення строку її дії;

завершення підприємством, установою або організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань;

позбавлення підприємства, установи або організації статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення;

ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації;

у разі припинення трудових відносин із заброньованим працівником;

при тимчасовому зупиненні дії трудового договору військовозобов’язаного з роботодавцем;

наявності відстрочки з інших причин, що передбачені ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.