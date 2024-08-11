Сколько работников уже забронировали через «Дія» — Finance.ua

Сколько работников уже забронировали через «Дія» Сегодня 13:08

Сколько работников уже забронировали через «Дія»

С момента официального запуска сервиса электронного бронирования через портал «Дія» критически важные для страны предприятия уже забронировали около 120 тыс. работников.

Об этом сообщила Первая вице-премьер-министр Украины — Министерство экономики Украины Юлия Свириденко.

«Электронное бронирование автоматизировало этот процесс, сделало его более удобным для бизнеса и существенно сократило время ожидания. Продолжается системная работа по обновлению списков критически важных предприятий», — подчеркнула Свириденко.

Как работает бронирование через портал «Дія»:

Министерства и областные военные администрации добавляют в список предприятий, имеющих право бронировать работников.

Руководитель предприятия подает списки работников на бронирование через портал «Дія», подтверждая это электронной подписью.

Система автоматически проверяет, официально ли работник трудоустроен и есть ли его данные в реестре Оберег.

В течение суток руководитель предприятия получает уведомление с результатом рассмотрения.

В случае положительного решения работник переводится на специальный военный учет на срок действия бронирования. Информация об этом появляется в приложении Резерв+.

Для тех, кто хочет получить бронирование в бумажной форме, такая возможность тоже остается доступной.

Напомним, на 7 августа в Украине есть 700 ІТ-компаний, которые получили статус критически важных для функционирования экономики и могут бронировать работников.

По старой процедуре — подаче списков специалистов через Минцифры — забронировано 5000 рабочих из 363 компаний.

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