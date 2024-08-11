Сколько работников уже забронировали через «Дія» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько работников уже забронировали через «Дія»

30
Сколько работников уже забронировали через «Дія»
Сколько работников уже забронировали через «Дія»
С момента официального запуска сервиса электронного бронирования через портал «Дія» критически важные для страны предприятия уже забронировали около 120 тыс. работников.
Об этом сообщила Первая вице-премьер-министр Украины — Министерство экономики Украины Юлия Свириденко.
«Электронное бронирование автоматизировало этот процесс, сделало его более удобным для бизнеса и существенно сократило время ожидания. Продолжается системная работа по обновлению списков критически важных предприятий», — подчеркнула Свириденко.

Как работает бронирование через портал «Дія»:

  • Министерства и областные военные администрации добавляют в список предприятий, имеющих право бронировать работников.
  • Руководитель предприятия подает списки работников на бронирование через портал «Дія», подтверждая это электронной подписью.
  • Система автоматически проверяет, официально ли работник трудоустроен и есть ли его данные в реестре Оберег.
  • В течение суток руководитель предприятия получает уведомление с результатом рассмотрения.
  • В случае положительного решения работник переводится на специальный военный учет на срок действия бронирования. Информация об этом появляется в приложении Резерв+.
Для тех, кто хочет получить бронирование в бумажной форме, такая возможность тоже остается доступной.
Напомним, на 7 августа в Украине есть 700 ІТ-компаний, которые получили статус критически важных для функционирования экономики и могут бронировать работников.
По старой процедуре — подаче списков специалистов через Минцифры — забронировано 5000 рабочих из 363 компаний.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.