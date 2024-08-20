В «Резерв+» можно будет проверить достоверность повестки — Finance.ua

В «Резерв+» можно будет проверить достоверность повестки Сегодня 11:32 — Личные финансы

В «Резерв+» можно будет проверить достоверность повестки

Отправлять электронные повестки через «Резерв+» пока не планируют, однако пользователи смогут проверять в приложении достоверность бумажных повесток.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, для отправки электронных повесток нет законодательной основы, поэтому такая работа пока не ведется.

Читайте также На Волыни стали отправлять повестки по почте

«По обращению Генерального штаба, а именно командования Сухопутных войск, мы реализуем функцию создания уведомлений нового образца. Для удобства проверки наших военнообязанных, резервистов и призывников (на повестку) будет наноситься QR-код, который можно будет просканировать „Резерв+“. Чтобы каждый пользователь был уверен в том, что поступающее ему уведомление достоверно», — пояснила Черногоренко.

Замминистра отмечает, что это нововведение сделает бумажные повестки «более цивилизованными» и поможет избежать подделок. По ее словам, «Резерв+» уже имеет более 3 миллионов пользователей.

Читайте также Будут ли вручать повестки в электронном формате: ответ Вениславского

«В ближайшее время мы запустим функцию повторного обновления данных, что позволяет пользователям поддерживать актуальную информацию о себе в реестре военнообязанных, а также исправлять ошибки, если таковые были допущены во время первичного обновления данных», — отметила Черногоренко.

Далее в ведомстве планируется запустить онлайн-рекрутинг, автоматические отсрочки и постановку на учет.

«Мы очень стараемся давать новые функции как можно быстрее, потому что видим и учитываем все запросы от наших пользователей. Но некоторые процессы потребуют немного больше времени. Это не классическая разработка приложения, она требует изменений в нормативно-правовых актах и ​​детального анализа, чтобы сделать функцию простой» и доступной абсолютно для всех", — пояснила чиновница.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.