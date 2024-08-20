В «Резерв+» можно будет проверить достоверность повестки — Finance.ua

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В «Резерв+» можно будет проверить достоверность повестки

Личные финансы
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В «Резерв+» можно будет проверить достоверность повестки
В «Резерв+» можно будет проверить достоверность повестки
Отправлять электронные повестки через «Резерв+» пока не планируют, однако пользователи смогут проверять в приложении достоверность бумажных повесток.
Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко.
По ее словам, для отправки электронных повесток нет законодательной основы, поэтому такая работа пока не ведется.
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«По обращению Генерального штаба, а именно командования Сухопутных войск, мы реализуем функцию создания уведомлений нового образца. Для удобства проверки наших военнообязанных, резервистов и призывников (на повестку) будет наноситься QR-код, который можно будет просканировать „Резерв+“. Чтобы каждый пользователь был уверен в том, что поступающее ему уведомление достоверно», — пояснила Черногоренко.
Замминистра отмечает, что это нововведение сделает бумажные повестки «более цивилизованными» и поможет избежать подделок. По ее словам, «Резерв+» уже имеет более 3 миллионов пользователей.
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«В ближайшее время мы запустим функцию повторного обновления данных, что позволяет пользователям поддерживать актуальную информацию о себе в реестре военнообязанных, а также исправлять ошибки, если таковые были допущены во время первичного обновления данных», — отметила Черногоренко.
Далее в ведомстве планируется запустить онлайн-рекрутинг, автоматические отсрочки и постановку на учет.
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«Мы очень стараемся давать новые функции как можно быстрее, потому что видим и учитываем все запросы от наших пользователей. Но некоторые процессы потребуют немного больше времени. Это не классическая разработка приложения, она требует изменений в нормативно-правовых актах и ​​детального анализа, чтобы сделать функцию простой» и доступной абсолютно для всех", — пояснила чиновница.
По материалам:
УНІАН
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