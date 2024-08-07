Будут ли вручать повестки в электронном формате: ответ Вениславского — Finance.ua
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Будут ли вручать повестки в электронном формате: ответ Вениславского

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В Украине не планируется вручение повесток в электронном формате. Никаких законодательных инициатив на этот счет нет.
Об этом заявил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
Вениславский заявил, что не существует технических проблем по уведомлению военнообязанных, однако использование электронных средств для вручения повесток не предусмотрено.
«Есть однозначная политическая воля президента, Верховной Рады и исполнительной власти о том, что Резерв+ и любые другие средства электронной коммуникации с гражданами Украины использоваться для вручения повесток не будут. Это первое. Это политическая воля», — подчеркнул Вениславский.
Он также отметил, что любые нововведения должны решаться исключительно на законодательном уровне.
«Никаких законодательных инициатив по этому поводу нет. И на данный момент даже не регистрируются такие инициативы. Поэтому об этом говорить сегодня точно нет никаких оснований. Политическая воля очевидна, юридических оснований нет», — подчеркнул Вениславский.

Мобилизация в Украине

Напомним, что, согласно новому закону о мобилизации, граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП, полицейского или пограничника.
По материалам:
Економічна Правда
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