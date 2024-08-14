На Волыни стали отправлять повестки по почте — Finance.ua

На Волыни стали отправлять повестки по почте Сегодня 09:45

На Волыни стали отправлять повестки по почте

В Волынской области военнообязанным уже отправляют повестки по почте. Такая повестка считается врученной и тогда, когда адресат не получил ее лично.

Об этом сообщает местное издание VSN со ссылкой на областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Так, резервистам и военнообязанным присылают повестки на обновление военно-учетных данных по почте на адрес по последнему месту регистрации или указанный в ТЦК.

Если повестка отправлена ​​по почте, подтверждением будет:

получение письма;

отметка об отказе получать письмо;

отметка об отсутствии человека по месту фактического жительства.

«Хочу подчеркнуть, что такая повестка будет считаться должным образом врученной даже в том случае, если адресат по каким-то причинам не смог ее получить», — подчеркнула пресс-офицер Волынского ТЦК и СП Ульяна Кравчук.

Как отметила представитель ТЦК, если человек не придет в ТЦК в определенное время, он будет нести административную ответственность.

В то же время, она добавила, что избежать мобилизации, регулярно уплачивая штраф за нарушение правил воинского учета или неявку по повестке, не удастся.

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«Ведь административное наказание не освобождает от исполнения воинского долга. Гражданин может уплатить штраф, но в то же время он все равно должен исполнить свой долг», — подчеркнула пресс-офицер.

Напомним, что после вступления в силу нового закона о мобилизации правительство обновило и порядок призыва граждан на военную службу. В частности, теперь повестки могут приходить на место работы или учебы, а также по почте.

Если военнообязанные не обновили данные, их могут штрафовать. Так, человеку за необновление своих данных грозит штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен. Сколько именно придется заплатить, будут определять работники ТЦК, которые будут рассматривать каждое дело об административном правонарушении.

hromadske По материалам:

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