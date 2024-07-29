Для э-повесток пока отсутствует нормативно-правовая база — Минобороны — Finance.ua
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Для э-повесток пока отсутствует нормативно-правовая база — Минобороны

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Для э-повесток пока отсутствует нормативно-правовая база — Минобороны
Для э-повесток пока отсутствует нормативно-правовая база — Минобороны, Фото: РБК-Україна
Согласно украинскому законодательству, повестки можно присылать заказным письмом с описанием вложения, юридических оснований для отправки электронных повесток на сегодняшний день нет.
Об этом в интервью NV заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.
«В настоящее время для этого отсутствует нормативно-правовая база. Так что юридических оснований для этого пока нет. Технически разработчики программы могут сделать это в те или иные сроки. Но для этого должна быть юридическая основа. Это зависит уже не от министерства», — сказал он.
По словам спикера МОУ, люди обновили свои контактные данные — телефоны, адреса.

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«Сейчас, согласно нынешней нормативно-правовой базе, можно присылать повестки заказным письмом с описанием вложения. Соответственно, это механизм, который будет применяться. Об электронных повестках пока вообще речь не идет», — сказал Лазуткин.
Представитель ведомства заявил, что необходимости выдавать повестки на улицах не будет, если все обновят свои военно-учетные данные, а нарушители правил военного учета самостоятельно явятся в ТЦК и СП или зарегистрируются в приложении «Резерв+».
Он добавил, что у ТЦК есть база, и если они понимают, куда обращаться к военнообязанному, то им не нужно выходить его искать.
Напомним, Кабинет Министров принял постановление об уменьшении бумажной нагрузки на ТЦК и централизованную печать повесток. ТЦК теперь смогут формировать повестки с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, что существенно упростит и ускорит процедуру.
По материалам:
suspilne.media
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