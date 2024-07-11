Процедуру прискорили: ТЦК формуватимуть та друкуватимуть повістки за допомогою реєстру «Оберіг» — Finance.ua

Процедуру прискорили: ТЦК формуватимуть та друкуватимуть повістки за допомогою реєстру «Оберіг» Сьогодні 11:03 — Казна та Політика

Процедуру прискорили: ТЦК формуватимуть та друкуватимуть повістки за допомогою реєстру «Оберіг»

Кабінет Міністрів ухвалив постанову щодо зменшення паперового навантаження на ТЦК та централізованого друку повісток.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

«Постанова, ухвалена урядом, значно зменшить паперове навантаження на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та централізує процес друку повісток», — зазначили в міністерстві.

Що це означає

ТЦК тепер зможуть формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що суттєво спростить та прискорить процедуру.

Раніше операторам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що займало багато часу та ресурсів.

«Тепер цей процес стає централізованим: повістки можна сформувати та роздрукувати за допомогою реєстру Оберіг. Також оператори ТЦК зможуть підписувати повістки за допомогою кваліфікованого електронного підпису», — пояснили в Міноборони.

Для чого це необхідно

Нововведення дозволять зменшити паперове навантаження на ТЦК та оптимізувати процеси військового обліку, підвищивши їхню ефективність.

У міністерстві наголосили, що спосіб оповіщення військовозобовʼязаних не змінився — повістки й надалі будуть вручатися особисто або надсилатися засобами пошти.

Довідка Finance.ua:

після вступу в силу закону про мобілізацію 18 травня 2024 року значно розширилося коло осіб, які наділені правом вручати повістки. Вони діляться на умовні категорії: від тих хто може вручати повістки у громадських місцях до тих, хто видаватиме їх за місцем проживання чи роботи;

після закінчення 60-денного строку, передбаченого законом для уточнення військово-облікових даних, в Україні для надсилання повісток будуть використовувати звичайну пошту. Отримуючи рекомендований лист, особа підписується під час отримання або відмовляється від нього;

член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський заявив, що парламент та уряд не запроваджуватимуть електронні повістки через електронний кабінет, не направлятимуть і на ВЛК через е-кабінет.



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