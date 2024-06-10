У Раді відповіли, чи вводитимуть електронні повістки — Finance.ua

У Раді відповіли, чи вводитимуть електронні повістки Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

У Раді відповіли, чи вводитимуть електронні повістки

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський заявив, що парламент та уряд не запроваджуватимуть електронні повістки через електронний кабінет, не направлятимуть і на ВЛК через е-кабінет.

Про це Веніславський розповів в інтерв'ю «РБК-Україна»

«Це питання ми обговорювали і дуже дискутували над ним під час роботи над законопроектом про мобілізацію. І кінцева позиція була консенсусна — електронних повісток через електронні кабінети не буде», — відповів Веніславський у відповідь на питання, чи є в планах уряду або парламенту запровадити електронні повістки, наприклад, в додатку «Резерв+».

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Парламентарій зазначив, що через електронний кабінет також не буде направлень на військово-лікарську комісію.

«Ми не регламентували в законі про мобілізацію можливість направлення через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи направлень на ВЛК. Тому з точки зору закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна», — сказав Веніславський.

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Веніславський також підтвердив, що представники ТЦК не мають права затримувати людей, це може робити лише поліція. Затримувати можна лише у разі, якщо під час перевірки документів з’ясувалося, що громадянин перебуває у розшуку.

Також примусово доставляти до ТЦК для проходження медичної комісії можна лише громадян у розшуку. І це має робити поліція, наголосив він.

Довідка Finance.ua:

18 травня Закон про мобілізацію (про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку) набув чинності;

Міноборони 17 травня презентувало застосунок «Резерв+», у якому можна оновити облікові дані ТЦК.

Українська правда За матеріалами:

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