У Раді відповіли, чи вводитимуть електронні повістки — Finance.ua

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У Раді відповіли, чи вводитимуть електронні повістки

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У Раді відповіли, чи вводитимуть електронні повістки
У Раді відповіли, чи вводитимуть електронні повістки
Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський заявив, що парламент та уряд не запроваджуватимуть електронні повістки через електронний кабінет, не направлятимуть і на ВЛК через е-кабінет.
Про це Веніславський розповів в інтерв'ю «РБК-Україна».
«Це питання ми обговорювали і дуже дискутували над ним під час роботи над законопроектом про мобілізацію. І кінцева позиція була консенсусна — електронних повісток через електронні кабінети не буде», — відповів Веніславський у відповідь на питання, чи є в планах уряду або парламенту запровадити електронні повістки, наприклад, в додатку «Резерв+».
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Парламентарій зазначив, що через електронний кабінет також не буде направлень на військово-лікарську комісію.
«Ми не регламентували в законі про мобілізацію можливість направлення через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи направлень на ВЛК. Тому з точки зору закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна», — сказав Веніславський.
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Веніславський також підтвердив, що представники ТЦК не мають права затримувати людей, це може робити лише поліція. Затримувати можна лише у разі, якщо під час перевірки документів з’ясувалося, що громадянин перебуває у розшуку.
Також примусово доставляти до ТЦК для проходження медичної комісії можна лише громадян у розшуку. І це має робити поліція, наголосив він.

Довідка Finance.ua:

  • 18 травня Закон про мобілізацію (про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку) набув чинності;
  • Міноборони 17 травня презентувало застосунок «Резерв+», у якому можна оновити облікові дані ТЦК.
За матеріалами:
Українська правда
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