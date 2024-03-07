Медогляд в рамках ВЛК скоротили до двох з половиною днів — Finance.ua

Медогляд в рамках ВЛК скоротили до двох з половиною днів Сьогодні 07:07 — Казна та Політика

Медогляд в рамках ВЛК скоротили до двох з половиною днів

Глава МОЗ Віктор Ляшко розповів, що термін проходження медичного огляду в рамках військово-лікарської комісії скоротили з 10 до двох з половиною днів.

Під час ефіру на 1+1 він пояснив, що цьому посприяло виведення медиків з територіальних центрів комплектування та закріплення медзакладів за кожним ТЦК.

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Він розповів, що під час проходження ВЛК в електронній системі охорони здоров’я тепер відкривається відповідний медичний запис, котрий обов’язково має бути закритий.

«Нормативне регулювання цього закриття [становить] чотири дні - це по контракту з Національною службою здоров’я. За січень ми мали 83% завершених випадків, за лютий ми уже маємо таких 92% завершених випадків», — зазначив Ляшко.

Втім, не всі регіони «вписуються» в цю норму. Приклад цього, за словами Ляшка — Київ.

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Раніше міністр вже анонсував у столиці перевірку роботи ВЛК, пообіцявши усунути як базові проблеми, так і корупційні.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції виконало стратегічний аналіз корупційних ризиків у роботі військово-лікарських комісій (ВЛК) Збройних сил України. НАЗК розробило рекомендації щодо усунення та/або мінімізації ідентифікованих корупційних ризиків, що забезпечить зміцнення гарантій дотримання прав призовників, військовослужбовців і військовозобов'язаних шляхом удосконалення діяльності ВЛК.

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