НАЗК розробило рекомендації, як зменшити корупцію у ВЛК — Finance.ua
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НАЗК розробило рекомендації, як зменшити корупцію у ВЛК

Казна та Політика
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НАЗК розробило рекомендації, як зменшити корупцію у ВЛК
НАЗК розробило рекомендації, як зменшити корупцію у ВЛК
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виконало стратегічний аналіз корупційних ризиків у роботі військово-лікарських комісій (ВЛК) Збройних сил України. НАЗК розробило рекомендації щодо усунення та/або мінімізації ідентифікованих корупційних ризиків, що забезпечить зміцнення гарантій дотримання прав призовників, військовослужбовців і військовозобов'язаних шляхом удосконалення діяльності ВЛК.
Про це повідомляє пресцентр НАЗК.
Фахівці НАЗК виявили джерела та визначили 20 найпоширеніших корупційних ризиків у функціонуванні ВЛК ЗСУ. Серед них:
  • недосконалість правового регулювання діяльності ВЛК;
  • зловживання під час формування складу штатних ВЛК та призначення начальника Центральної військово-лікарської комісії внаслідок нечіткості правового регулювання;
  • непрозорий порядок визначення закладу охорони здоров’я комунальної або державної форми власності, при якому можуть створюватись ВЛК територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;
  • використання невизначеності строку проведення військово-лікарської експертизи для налагодження корупційних схем;
  • вимагання неправомірної вигоди за врахування усіх наявних хвороб та станів під час медичних оглядів;
  • відмова у наданні направлення для проходження медичного огляду особам, які були мобілізовані до лав ЗСУ без проходження військово-лікарської експертизи, з метою отримання неправомірної вигоди;
  • участь службових осіб ВЛК у корупційних схемах незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України;
  • корупційна домовленість під час прийняття рішення про надання особі відстрочки від призову за станом здоров’я;
  • зловживання під час встановлення причинно-наслідкового зв’язку травм (поранень, контузій, каліцтв), пов’язаних із захистом Батьківщини;
  • використання паперового документообігу для корупційних зловживань ВЛК.
НАЗК розробило рекомендації з усунення або мінімізації виявлених корупційних ризиків для підвищення гарантій прав призовників, військовослужбовців і військовозобов'язаних шляхом удосконалення роботи ВЛК.
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«НАЗК рекомендує Міністерству оборони України спільно з зацікавленими сторонами розробити новий порядок організації та проведення військово-лікарської експертизи та внести відповідні зміни до чинних нормативно-правових актів. Підкреслюємо, що лише активна позиція Міністерства оборони України та Міністерства охорони здоров’я України в реалізації наданих рекомендацій НАЗК дозволить мінімізувати ідентифіковані корупційні ризики, сприятиме дотриманню вимог щодо невідповідності корупційних практик у роботі ВЛК та зменшить навантаження на правоохоронні та судові органи», — йдеться у повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Novyny.live
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