Документи більше не потрібно возити особисто: уряд спростив проходження ВЛК — Finance.ua

Документи більше не потрібно возити особисто: уряд спростив проходження ВЛК Сьогодні 15:30 — Казна та Політика

Документи більше не потрібно возити особисто: уряд спростив проходження ВЛК

Уряд спростив проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для поранених військовослужбовців ЗСУ та Міноборони. Тепер пораненим захисникам більше не треба особисто возити документи до військової частини після рішення ВЛК про відпустку або непридатність.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Пораненому військовому більше не треба возити документи особисто до військової частини після рішення ВЛК про відпустку або непридатність. Відтепер заклади охорони здоров’я можуть обмінюватися документами з військовими частинами й ТЦК та СП через систему електронного документообігу», — сказано в повідомленні.

Тепер заклад зможе надіслати такі документи:

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

постанову ВЛК про потребу у відпустці для лікування;

постанову ВЛК про непридатність до військової служби;

інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК.

«Вже зараз систему електронного документообігу розгорнуто у більшості військових частин, ТЦК та СП, а також у військових госпіталях і цивільних закладах охорони здоров’я, де поранені військовослужбовці проходять військово-лікарську комісію», — зазначають у міністерстві.

Як це працюватиме

Документи про рішення ВЛК щодо відпустки або про непридатність за станом здоровʼя в електронному вигляді до військової частини направить заклад охорони здоровʼя, а військовослужбовець після цього може одразу їхати до ТЦК та СП за місцем проживання або відпустки.

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Військова частина, своєю чергою, після опрацювання рішення ВЛК, надсилає відповідні документи для військовослужбовця безпосередньо до ТЦК та СП.

Так само заклад охорони здоров’я може отримувати додаткові документи, необхідні для формування висновку ВЛК з військової частини — наприклад довідку про обставини травми. Варто лише відправити електронний запит.

Для чого це потрібно

«Цифровізований процес дозволить скоротити час на отримання документів і зменшить потребу особисто їздити зайві кілометри для військовослужбовців після травм, поранень або хвороб», — наголосила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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Для передачі електронних документів потрібно надати свою згоду на обробку персональних даних в закладі, звідки направлятимуться документи.

Що робити, якщо в закладі немає такої системи

Якщо установа, до якої ви звернулися, не має системи електронного документообігу, звертайтеся на гарячу лінію Міноборони за номером 0 800 500 442 та повідомте про цей випадок.

За надходженням такої інформації команда фахівців забезпечить вказаний заклад доступом до електронного документообігу і налагодить його роботу.

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