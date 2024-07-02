За яких умов повістка, надіслана поштою, буде вважатися врученою: роз’яснення — Finance.ua

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За яких умов повістка, надіслана поштою, буде вважатися врученою: роз’яснення

Особисті фінанси
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За яких умов повістка, надіслана поштою, буде вважатися врученою: роз’яснення
За яких умов повістка, надіслана поштою, буде вважатися врученою: роз’яснення
Після закінчення 60-денного строку, передбаченого законом для уточнення військово-облікових даних, в Україні для надсилання повісток будуть використовувати звичайну пошту. Отримуючи рекомендований лист, особа підписується під час отримання або відмовляється від нього.
Таку заяву в ефірі програми «1+1» зробив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.
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«Поштою рекомендованим листом дійсно будуть надсилатися повістки після 16 липня», — сказав він.
Лазуткін додав, що повістка вважається врученою, якщо людина підписалася особисто під нею.
«Надходить рекомендований лист, людина під підпис отримує або відмовляється, або вона (повістка. — Ред.) повертається і в такий спосіб вважається, що вона була доправлена… Якщо людини не було фізично на місці і повертається, то тоді запускається механізм адміністративного правопорушення», — пояснив речник Міноборони.
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Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Згідно з документом, повістка або інший документ про виклик до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки «може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення».
Норму про «повідомленням про вручення» включено до інших нормативних документів, зокрема, до Порядку організації та ведення військового обліку призовників та до Порядку проведення призову громадян на військову службу.

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