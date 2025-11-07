Скільки заробляють бухгалтери в Україні Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Скільки заробляють бухгалтери в Україні

За рік середній рівень заробітних плат бухгалтерів зріс на 15−20%. Найбільше підвищення зафіксоване у великих містах, передусім у Києві та Дніпрі, де середні оклади для бухгалтерів зросли до 35−40 тис. грн.



Що відбувається із зарплатами

Аналіз вакансій свідчить про помітне зростання винагород для бухгалтерів різних категорій у поточному півріччі.

Позиції Бухгалтер (стандартні). Раніше середній діапазон зарплат становив 20 000 — 30 000 грн. Наразі він змістився до 25 000 — 35 000 грн, а у деяких вакансіях у Києві та Дніпрі зустрічаються пропозиції на рівні 40 000 — 50 000 грн.

Позиції Головний бухгалтер. Якщо в попередньому півріччі зарплати часто не вказувалися в оголошеннях, то влітку-осени 2025 року роботодавці стали відкритішими. З’явилися вакансії з рівнем оплати 100 000 — 140 000 грн у Києві та 50 000 — 60 000 грн у регіонах.

Спеціалізовані ролі. Підвищений попит спостерігається на нішевих фахівців: з ПДВ та нерезидентами, з обліку нерухомості, а також тих, хто працює з SAP або іншими складними системами. Таким спеціалістам роботодавці готові пропонувати вищі ставки.

Розподіл заробітних плат за містами

Географічний фактор суттєво впливає на рівень доходів бухгалтерів.

Київ лідирує за рівнем заробітних плат. Для бухгалтера діапазон становить 30 000 — 40 000 грн, для головного бухгалтера — від 50 000 грн і вище. Найвищі ставки пропонують компанії, що працюють з міжнародними стандартами та складними обліковими системами.

Львів, Дніпро, Одеса формують середній рівень ринку: 25 000 — 35 000 грн для бухгалтера та 40 000 — 60 000 грн для старших і головних бухгалтерів.

У Харкові та інших обласних центрах рівень зарплат нижчий за столичний, але попит стабільний. Пропозиції для бухгалтерів стартують від 20 000 грн, для головних бухгалтерів — від 25 000 — 45 000 грн.

Що впливає на рівень оплати праці

1. Досвід і посада

Розрив між доходами бухгалтера, старшого та головного бухгалтера є найбільшим. Вищий рівень відповідальності прямо впливає на оплату.

2. Галузь і масштаб компанії

У міжнародних компаніях, фінансових організаціях, IT та виробництві зарплати традиційно вищі. Досвід у конкретній галузі є додатковою перевагою.

3. Технічні навички

Володіння SAP, Oracle, 1С або знання МСФЗ може суттєво збільшити рівень винагороди.

4. М’які навички

Аналітичне мислення, робота під тиском, організованість та комунікаційна гнучкість стають стандартною вимогою.

5. Англійська мова

Володіння англійською, достатньою для роботи з документацією, може підвищити зарплату на 20−30%.

Прогноз на 2026 рік

У GRC зазначають, що у 2026 році зарплати у бухгалтерській сфері будуть надалі зростати на 10−15%.

А серед основних тенденцій аналітики зазначають:

активніша автоматизація процесів та поширення ERP-рішень (SAP, Oracle, BAS 1С);

посилення ролі бухгалтерів у фінансовій аналітиці;

розширення можливостей віддаленої та hybrid-роботи, що збільшить варіативність працевлаштування для регіональних фахівців;

зростання попиту на англійську та компетенції у міжнародній звітності.

