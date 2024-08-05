Минобороны выявило три клона приложения Резерв+ — Finance.ua

Минобороны выявило три клона приложения Резерв+ Сегодня 15:15

Минобороны выявило три клона приложения Резерв+

Министерство обороны Украины выявило три подделки веб-приложения Резерв+.

Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровым трансформациям Екатерина Черногоренко.

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«Центр реагирования киберинцидентов Министерства обороны обнаружил три поддельных веб-приложения Резерв+. Сайты были обнаружены на этапе создания, рассылка еще не началась. Мы успели вовремя. Наши специалисты обнаружили эту угрозу, и мы очень оперативно решили сообщить о ней нашим гражданам, чтобы люди не теряли бдительность и знали, как распознать этот подделку», — сказала Черногоренко.

По ее словам, главный признак поддельного сайта — веб-адрес, который похож на реальный, но с небольшими отличиями.

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«Пользователям прежде всего стоит обратить внимание на адресную строку. Резерв+ загружается по официальной ссылке с именем mod.gov.ua. Там есть ссылка на приложение в App store и Google play market. И мы настоятельно рекомендуем не переходить по ссылкам, имитирующим это название, но заканчиваются на другие дополнительные имена типа top, websate, org и т. д. При загрузке приложения просим проверять, что разработчиком является Министерство обороны Украины», — добавила заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций.

Она отметила, что псевдосайты создаются для того, чтобы собирать персональные данные украинских военнообязанных, использовать для возможных атак или использовать в информационно-психологических операциях врага, чтобы дискредитировать работу Министерства обороны Украины. Также по состоянию на сегодняшний день это несколько склонированных сайтов, которые еще массово не рассылались.

Укрінформ По материалам:

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