Выписка из Резерв+: почему могут возникнуть проблемы с документами — Finance.ua

Выписка из Резерв+: почему могут возникнуть проблемы с документами Сегодня 14:00 — Личные финансы

Выписка из Резерв+: почему могут возникнуть проблемы с документами

4,7 миллиона украинских военнообязанных в оговоренный законом 60-дневный срок обновили свои данные и получили соответствующую выписку. Может ли она заменить полноценный документ?

Военный билет в смартфоне

До недавнего времени в Украине военно-учетные документы включали удостоверение о приписке к призывному участку (так называемое приписное удостоверение), военный билет и временное удостоверение военнообязанного.

«Но с 18 июня начал действовать электронный военно-учетный документ, он имеет такую ​​же юридическую силу, как и бумажный. Он формируется с помощью приложения „Резерв+“ и после обновления данных содержит всю необходимую информацию о военнообязанном, его военном статусе и другие данные, необходимые для организации военного учета и мобилизационной работы. Также можно распечатать PDF-версию документа с QR-кодом. То есть носить с собой военный билет, приписное удостоверение или временное удостоверение в бумажном виде не обязательно, если есть электронный документ», — рассказывает в комментарии представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

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Половинчатое решение

Сам по себе распечатанный лист формата А4 с военно-учетными данными и QR-кодом полноценным документом не является. И если показать только его, проверка (по закону проверять военно-учетные документы вправе уполномоченные сотрудники ТЦК и СП, полицейские и представители Государственной пограничной службы) может его проигнорировать.

В результате военнообязанному может грозить штраф, его могут задержать на 3 часа для установления личности и вручить повестку для уточнения данных.

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«Но особо волноваться не стоит. Вы же распечатку сделали через „Резерв+“, а программу, по сути являющуюся электронным кабинетом военнообязанного, установили на смартфоне. А он всегда с вами. В телефоне тоже, наверное, в приложении „Дія“ есть и документ, подтверждающий личность, его также необходимо показывать проверяющим», — рассказывает Вадим, сотрудник одного из областных ТЦК и СП.

Технические препятствия

При проверке документов уполномоченные представители ТЦК и полицейские могут использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег», чтобы проверить, состоит ли лицо на военном учете.

Но технические средства, а именно сканеры для считывания QR-кода (их используют, например, проводники поездов при проверке билетов, стоят такие приборы до 1500 гривен) есть не у всех.

«На стационарных блокпостах они точно есть, а вот за обычные патрули не ручаюсь. Теоретически должны выдавать, но не факт, что сканеры есть физически», — говорит сотрудник ТЦК и СП.

По его словам, многие патрульные на своих смартфонах имеют доступ к системе «Оберіг», а значит — имеют возможность самостоятельно проверить данные. QR-код можно открыть мобильным приложением «Камера». Правда, оно есть не на всех устройствах.

Некоторые проверяющие могут быть удовлетворены распечаткой, а некоторые — нет. Один патруль имеет сканер, а другой нет. А если сканер и есть, то он может не работать. Таким образом, цифровизация цифровизацией, но старые добрые бумажные документы еще никому не мешали, и лучше их всегда возить на всякий случай.

Обозреватель По материалам:

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