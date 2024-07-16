В Минобороны сообщили, сколько украинцев обновили данные через Резерв+ — Finance.ua

В Минобороны сообщили, сколько украинцев обновили данные через Резерв+ Сегодня 15:15 — Казна и Политика

На утро 16 июля свои данные через приложение Резерв+ обновили почти 3,2 млн граждан. В последние дни нагрузка на реестры возросла.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

«На утро 16 июля свои данные через приложение Резерв+ обновили почти 3,2 млн наших граждан и также почти 3 млн сформировали электронный военно-учетный документ», — сообщила она.

Черногоренко напомнила, что онлайн-обновление данных — это возможность загрузить свой электронный военно-учетный документ через Резерв+ и возможность предоставлять всем службам, которые должны проверять этот документ в удобном формате путем сканирования QR-кода (блокпосты, пункты пограничной службы).

Она рассказала, что за последние дни нагрузка на реестры возросла, сейчас она втрое больше.

Напомним, 16 июля истекает двухмесячный срок, в течение которого военнообязанные граждане Украины должны были обновить свои военно-учетные данные. В Минобороны напоминали, что военнообязанным могут грозить штрафы, если данные не будут обновлены.

Слово і Діло По материалам:

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