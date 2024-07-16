В Минобороны сообщили, сколько украинцев обновили данные через Резерв+ — Finance.ua
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В Минобороны сообщили, сколько украинцев обновили данные через Резерв+

Казна и Политика
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На утро 16 июля свои данные через приложение Резерв+ обновили почти 3,2 млн граждан. В последние дни нагрузка на реестры возросла.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.
«На утро 16 июля свои данные через приложение Резерв+ обновили почти 3,2 млн наших граждан и также почти 3 млн сформировали электронный военно-учетный документ», — сообщила она.
Черногоренко напомнила, что онлайн-обновление данных — это возможность загрузить свой электронный военно-учетный документ через Резерв+ и возможность предоставлять всем службам, которые должны проверять этот документ в удобном формате путем сканирования QR-кода (блокпосты, пункты пограничной службы).
Она рассказала, что за последние дни нагрузка на реестры возросла, сейчас она втрое больше.
Напомним, 16 июля истекает двухмесячный срок, в течение которого военнообязанные граждане Украины должны были обновить свои военно-учетные данные. В Минобороны напоминали, что военнообязанным могут грозить штрафы, если данные не будут обновлены.

Что будет с теми, кто не обновил данные: штрафы, блокировка счетов, аресты имущества?

По материалам:
Слово і Діло
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