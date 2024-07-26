В Резерв+ теперь доступен статус бронирования — Finance.ua

В Резерв+ теперь доступен статус бронирования Сегодня 20:20

В Резерв+ теперь доступен статус бронирования

В приложении Резерв+ появилась возможность подгружать актуальные данные о бронировании в электронный военно-учетный документ.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Услуга доступна только работникам критически важных для государства предприятий и тех, которые обеспечивают потребности сил обороны.

Забронированные граждане получат push-уведомление о появлении статуса бронирования в реестре военнообязанных Оберег.

Чтобы получить актуальный статус после получения уведомления, необходимо:

1. Нажать кнопку с тремя точками на главном экране.

2. В раскрывающемся меню выбрать «Обновить документ».

«Работникам критически важных предприятий и ВПК больше не нужно носить бумажные документы о бронировании. Они могут показать информацию в приложении Резерв+ на смартфоне. Статус бронирования можно получить легко, удобно и без очередей и бумажной рутины», — отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровых трансформаций Екатерина Черногоренко.

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Электронное бронирование на портале Дія заработало с 17 июля. Более 55 тысяч сотрудников критически важных предприятий уже забронированы онлайн.

Резерв+ продолжает обновляться. В приложении активно работают над новыми функциями, в частности автоматическими отсрочками для определенных категорий граждан.

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