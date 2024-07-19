Какие услуги планируют добавить в «Резерв+» — Finance.ua

Какие услуги планируют добавить в «Резерв+» Сегодня 13:02 — Казна и Политика

Какие услуги планируют добавить в «Резерв+»

По информации Минобороны, за неделю (с 08 по 14 июля) учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦПАУ обновили еще 995 224 гражданина.

В целом по состоянию на 14 июля 2024 года количество обновлений достигло более 4 млн.

Как рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, приложение Резерв+ продолжают развивать, оно должно стать полноценным цифровым аналогом Территориальных центров комплектования.

Для этого в приложении появится некоторый функционал. Минобороны Украины уже работает над этим.

По ее словам, уже через несколько месяцев можно будет увидеть новые услуги в Резерв+.

Мы планируем развивать наше приложение, мы продолжаем работу над построением проактивных государственных услуг онлайн. Мы добавим обратную связь для людей для того, чтобы люди приоритезировали, какой дальнейший функционал нам нужно запускать, проводим опрос, что именно нужно для граждан. Мы работаем над тем, чтобы Резерв+ стал полным цифровым аналогом ТЦК", — заявила Черногоренко, пишет informator.ua

Предоставляемые услуги, которые отнимают время и ресурсы граждан, должны быть онлайн. Чтобы люди получали их без дополнительных посещений.

«Минобороны уже наладило взаимодействие с 8 государственными реестрами, и мы считаем, что все услуги, предоставляемые в ТЦК и СП, можно делать без дополнительных визитов… У нас уже есть обмены с этими реестрами, и мы хотели бы быстро реализовать этот функционал «, — резюмировала Черногоренко.

Что планируют добавить

Министерство обороны Украины планирует добавить новую функцию в приложении Резерв+. Она позволит студентам дневной формы обучения и родителям троих и более детей получать отсрочку от мобилизации. При этом нет необходимости посещать территориальные центры комплектования (ТЦК).

В Минобороны анонсировали новые функции в приложении «Резерв+». Они снизят риск человеческих ошибок и обеспечат быструю корректировку информации через взаимодействие различных реестров.

Чего ждать

Планируется внедрение онлайн-рекрутинга, который позволит пользователям подавать резюме непосредственно в выбранную воинскую часть и работать с командиром, с которым они чувствуют себя уверенно и эффективно.

Дополнительно в «Резерв+» будут введены учебные материалы для военнообязанных, включая видеоуроки, тесты и сертификаты.

Также планируется введение электронного направления на ВВК. Пользователи приложения смогут генерировать электронное направление самостоятельно и проходить комиссию без дополнительных визитов в ТЦК.

Справка Finance.ua:

Напомним, 16 июля истек двухмесячный срок, в течение которого военнообязанные граждане Украины должны были обновить свои военно-учетные данные. В Минобороны напоминали, что военнообязанным могут грозить штрафы, если данные не будут обновлены.

В мобильном приложении «Резерв+» стал доступен электронный военно-учетный документ.



Работники предприятий или бизнесов в резерв+ смогут увидеть, забронированы ли они и в каком статусе находятся. Об этом сообщила заместитель директора Департамента по развитию электронных услуг Валерия Ткач, передает Восточный Вариант. По словам Валерии Ткач, после обновления «Дія», которое появится через несколько недель, синхронизация бронирования будет осуществляться в течение часа.



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