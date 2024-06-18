У «Резерв+» з’явився електронний військовий квиток та QR-код — Finance.ua

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У «Резерв+» з’явився електронний військовий квиток та QR-код

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У «Резерв+» з’явився електронний військовий квиток та QR-код
У «Резерв+» з’явився електронний військовий квиток та QR-код
У мобільному застосунку «Резерв+» став доступний електронний військово-обліковий документ.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
«З 18 червня у застосунку Резерв+ зʼявився QR-код, відсканувавши який уповноважені органи можуть перевірити чинність електронного військово-облікового документа, що має таку ж юридичну силу, як і паперовий», — сказано в повідомленні.
Зазначається, що щоб отримати електронний військово-обліковий документ потрібно авторизуватись у застосунку Резерв+ та оновити дані щодо себе.
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«Якщо ви вже оновлювали дані раніше, завантажте повторно застосунок в App Store чи Google Play Market», — пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Також в застосунку можна згенерувати PDF-версію електронного військово-облікового документу у кілька кліків.
Крім того, в Резерв+ відтепер доступна функція «Виправити дані онлайн» для двох випадків:
  1. Я військовослужбовець, але досі на обліку — для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі «Оберіг».
  2. Дані не знайдено — для усіх військовозобов’язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку Резерв+.
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«Громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру Оберіг для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно — для цього не потрібно йти до ТЦК», — додала Катерина Черногоренко.
У міністерстві зазначили, що застосунок поступово розгортається в App Store та Google Play Market — і впродовж декількох днів стане доступним для всіх.
Застосунок для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів доступний для завантаження на смартфонах в App Store та Google Play Market.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні 18 травня набував чинності оновлений Закон про мобілізацію. У цей день Міністерство оборони запустило мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов’язаних, призовників та резервістів;
  • після встановлення додатку треба авторизуватися через BankID та заповнити необхідні поля — номер телефону, електронну пошту та адресу проживання;
  • експерт із кібербезпеки розповів, чи матиме ТЦК інформацію про банківські рахунки і чи зможе стягувати всі штрафи, якщо авторизуватися у «Резерв+» за допомогою BankID. За його словами, це працює зовсім не так;
  • дані, які відображаються у застосунку, були перенесені до системи працівниками ТЦК вручну з паперових карток. Через це, українців попереджають, що зазначена інформація може містити неточності. Однак перейматися не варто, адже оновлення військово-облікових даних має виправити цю проблему.

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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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