Уряд уточнив норми щодо необхідності проходження ВЛК — Finance.ua

Уряд уточнив норми щодо необхідності проходження ВЛК Сьогодні 11:04

Уряд уточнив норми щодо необхідності проходження ВЛК

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку (постанова № 1487) та Порядку проведення призову громадян на військову службу (№ 560).

Про це йдеться у постанові від 07 червня 2024 р. № 675

Згідно з документом, «процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з бронюванням та відстрочки… не передбачає направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду».

Крім того, особи до досягнення 25-річного віку не направляються на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

«Під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку», — йдеться в постанові.

Також внесено нові зміни щодо відстрочки для родичів людей з інвалідністю І та ІІ груп. Так, у разі відсутності інших не військовозобов’язаних осіб, людина з інвалідністю І або ІІ групи може вибрати лише одного військовозобов’язаного для догляду за ним.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня. Перед цим Кабмін ухвалив низку постанов, які визначають порядок вручення повісток, проходження ВЛК та інше.

Довідка Finance.ua:

раніше повідомлялося, що в Україні планують додати функцію електронних направлень на військово-лікарську комісію для військовозобов’язаних через додаток Резерв+.

зазначимо, 18 травня Міністерство оборони запустило мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов’язаних, призовників та резервістів. У ньому військовозобов’язані можуть уточнити свої дані, зокрема електронну адресу, телефон, місце проживання. Надалі цей застосунок удосконалять, з’являться додаткові опції, навіть пропозиції щодо рекрутингу.

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