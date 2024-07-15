Очереди в столичные ЦПАУ: военнообязанных призывают обновлять данные в «Резерв+» — Finance.ua
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Очереди в столичные ЦПАУ: военнообязанных призывают обновлять данные в «Резерв+»

Казна и Политика
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Завтра, 16 июля, истекает срок обновления данных военнообязанных, что привело к значительному увеличению количества обращений.
В этой связи в столичных ЦПАУ на приеме задействовано максимальное количество администраторов, бесперебойно предоставляющих полный спектр административных услуг.
Об этом сообщает Департамент (Центр) предоставления административных услуг КГГА.
«Мы всегда готовы помочь, и из-за большой нагрузки призываем обращать внимание на альтернативное средство обновления данных — приложение «Резерв+», — отметили в Департаменте.
Обновление данных через это приложение практически не отличается от обновления в ЦПАУ. Так, в «Резерве+» военнообязанный самостоятельно обновляет три поля информации: номер телефона, электронную почту (при наличии) и фактический адрес проживания. В ЦПАУ это делает сотрудник. Но в обоих случаях можно получить документ с одинаковой юридической силой
Загрузить приложение «Резерв+» можно по ссылке https://reserveplus.mod.gov.ua/.
Напомним, что ЦПАУ Киева работают с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00 без перерыва на обед.
По материалам:
Finance.ua
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