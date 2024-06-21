Працівники бізнесів у застосунку Резерв+ зможуть побачити свій статус бронювання — Finance.ua

Працівники бізнесів у застосунку Резерв+ зможуть побачити свій статус бронювання Сьогодні 06:31 — Казна та Політика

Працівники підприємств чи бізнесів у застосунку Резерв+ зможуть побачити, чи заброньовані вони та в якому статусі перебувають.

Про це в ефірі телеканалу «Ми — Україна» повідомила заступниця директора Департаменту з розвитку електронних послуг Валерія Ткач, передає Східний Варіант

За словами Валерії Ткач, після оновлення «Дії», яке з’явиться за декілька тижнів, синхронізація бронювання буде здійснюватися протягом години.

«Те, що ми пропонуємо — синхронізація бронювання, людина не буде чекати на схвалення заявки ні тиждень, ні два. Всі процеси будуть відбуватися протягом години. Як тільки керівник підприємства подасть працівника на бронювання, всі відповідні перевірки будуть проведені. Тоді керівник підприємства отримає інформацію по кожному працівнику — заброньований чи не заброньований», — сказала вона.

Також Ткач зазначила, що вже передбачена ситуація, якщо працівник захоче згенерувати документи у паперовому вигляді.

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