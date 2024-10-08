У «Резерв+» появились новые функции — Finance.ua

У «Резерв+» появились новые функции Сегодня 11:03 — Казна и Политика

У «Резерв+» появились новые функции

Министерство обороны Украины выпустило обновленную версию приложения «Резерв+». В него прибавили несколько новых опций.

Об этом сообщается на странице приложения.

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Обновленное приложение « Резерв +» уже стало доступно для пользователей iOS. На Android обновление выйдет в ближайшее время.

Доступны три новые опции:

бронирование отображается как отдельный вид отсрочки (согласно действующим законам);

добавлена ​​функция обновления базы неактивных электронных военно-учетных документов при сканировании QR кодов;

добавлена ​​возможность проверить подлинность повестки через QR-код.

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Данные, отображаемые в приложении, были перенесены в систему работниками ТЦК вручную с бумажных карточек. Поэтому украинцев предупреждают, что указанная информация может содержать неточности. Однако беспокоиться не стоит, так как обновление военно-учетных данных должно исправить эту проблему.

Статусы после обновления данных:

На учете — этот статус означает, что военнообязанный состоит на учете и ТЦК не требуется дополнительная информация о нем.

Уточняется — это значит, что военнообязанный не состоит на учете в ТЦК. Если лицо имеет военный билет или удостоверение, это ошибка непосредственно ТЦК. Однако, если такого документа нет — человек должно встать на учет и уточнить свои данные. В случае неисполнения обязанности на человека может быть наложен штраф за нарушение правил воинского учета.

В розыске — статус может быть ошибочным, однако, если ошибки нет, военнообязанного могут задержать при первой проверке документов и доставить в ТЦК.

Снят с учета — военнообязанный, состоящий на специальном учете (полиция, ГСЧС и т. п. ).

Снят с учета — действующие военные и непригодные.

Напомним, загружать приложение и обновлять данные действующим военным, невоеннообязанным женщинам, а также другим лицам, не военнообязанным, призывникам и резервистам — не нужно.

Справка Finance.ua:

Приложение «Резерв+» было запущено в апреле 2024 года. Это приложение стало электронным кабинетом для призывников, военнообязанных и резервистов.

Благодаря приложению можно обновить свои учетные данные и создать электронный военно-учетный документ, содержащий специальный QR-код.

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