У «Резерв+» появились новые функции — Finance.ua

У «Резерв+» появились новые функции
Министерство обороны Украины выпустило обновленную версию приложения «Резерв+». В него прибавили несколько новых опций.
Об этом сообщается на странице приложения.
Обновленное приложение «Резерв+» уже стало доступно для пользователей iOS. На Android обновление выйдет в ближайшее время.
Доступны три новые опции:
- бронирование отображается как отдельный вид отсрочки (согласно действующим законам);
- добавлена функция обновления базы неактивных электронных военно-учетных документов при сканировании QR кодов;
- добавлена возможность проверить подлинность повестки через QR-код.
Ранее мы писали, что означают статусы в Резерв+:
Данные, отображаемые в приложении, были перенесены в систему работниками ТЦК вручную с бумажных карточек. Поэтому украинцев предупреждают, что указанная информация может содержать неточности. Однако беспокоиться не стоит, так как обновление военно-учетных данных должно исправить эту проблему.
Статусы после обновления данных:
- На учете — этот статус означает, что военнообязанный состоит на учете и ТЦК не требуется дополнительная информация о нем.
- Уточняется — это значит, что военнообязанный не состоит на учете в ТЦК. Если лицо имеет военный билет или удостоверение, это ошибка непосредственно ТЦК. Однако, если такого документа нет — человек должно встать на учет и уточнить свои данные. В случае неисполнения обязанности на человека может быть наложен штраф за нарушение правил воинского учета.
- В розыске — статус может быть ошибочным, однако, если ошибки нет, военнообязанного могут задержать при первой проверке документов и доставить в ТЦК.
- Снят с учета — военнообязанный, состоящий на специальном учете (полиция, ГСЧС
и т. п.).
- Снят с учета — действующие военные и непригодные.
Напомним, загружать приложение и обновлять данные действующим военным, невоеннообязанным женщинам, а также другим лицам, не военнообязанным, призывникам и резервистам — не нужно.
Справка Finance.ua:
- Приложение «Резерв+» было запущено в апреле 2024 года. Это приложение стало электронным кабинетом для призывников, военнообязанных и резервистов.
- Благодаря приложению можно обновить свои учетные данные и создать электронный военно-учетный документ, содержащий специальный QR-код.
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