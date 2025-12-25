Скрининг здоровья 40+ с 1 января: как пройти обследование гражданам, не пользующимся «Дією» Сегодня 07:16 — Личные финансы

Кабинет Министров принял постановление о запуске с 1 января программы «Скрининг здоровья 40+», предусматривающей бесплатную проверку состояния здоровья граждан в возрасте от 40 лет.

Программа направлена ​​на раннее выявление заболеваний и профилактику серьезных проблем со здоровьем, в частности, сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета и расстройств ментального здоровья.

В правительстве отмечают, что участие в программе максимально упрощено: без бумажных документов, очередей и длительного ожидания. Основные сервисы будут доступны через приложение «Дія».

В то же время, граждане, не пользующиеся приложением «Дія», также смогут воспользоваться программой. Для этого необходимо оформить пластиковую Дія. Карту в одном из банков-партнеров и обратиться в ближайший центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Пройти обследование можно будет в государственных, коммунальных и частных медицинских учреждениях, независимо от места регистрации пациента. Единственным условием является участие медучреждения в программе «Скрининг здоровья 40+». Список заведений-участников в ближайшее время обнародует Национальная служба здоровья Украины.

