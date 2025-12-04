Украинцам после 40 лет дадут 2000 грн в чекап здоровья: как будет работать программа Минздрава Сегодня 06:45 — Личные финансы

Украинцам после 40 лет дадут 2000 грн в чекап здоровья: как будет работать программа Минздрава

С 1 января 2026 года в Украине стартует программа бесплатного медицинского обследования для людей старше 40 лет. Каждый участник сможет пройти комплексный скрининг здоровья и получить для этого 2000 гривен безналичной поддержки.

10 миллиардов гривен. Как сообщила прессслужба Министерства здравоохранения в ответ на запрос УНИАН, на финансирование программы скринингов здоровья предусмотрена сумма в

Каждый человек после достижения 40 лет получит уведомление в приложении «Дія» ровно через 30 дней после дня рождения. В сообщении будет предложение пройти скрининг здоровья.

После подтверждения участия на специальную «Дія.Карту» автоматически начислят 2000 грн, которые можно использовать только для оплаты скрининга в медицинских учреждениях, включенных в перечень Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Это могут быть как государственные клиники, так и частные или коммунальные.

Далее человек записывается в избранное учреждение здравоохранения, независимо от места жительства или регистрации.

Обследование будет проходить в пределах одного визита — продолжительностью 60−90 минут. После завершения услуга оплачивается «Дія.Картой» прямо в медицинском учреждении.

В то же время, для тех, кто не пользуется приложением «Дія», предусмотрен другой вариант. Можно оформить пластиковую банковскую карту, подать заявку в ЦПАУ, через неделю получить уведомление о зачислении средств и пройти тот же скрининг, что и пользователи приложения.

Что входит в бесплатный чекап

В Минздраве отмечают, что пакет сформирован на основе доказательной медицины. В него входят:

физикальное обследование — измерение артериального давления, частоты сердечных сокращений, веса, роста, окружности талии, расчет индекса массы;

опрос об образе жизни и скрининг симптомов для выявления рисков соответствующих заболеваний;

лабораторные исследования, в частности липидограмма, гликированный гемоглобин, а также по показаниям — электролиты, сывороточный креатинин, расчетная скорость клубочковой фильтрации, соотношение альбумин мочи/креатинин мочи;

оценка ментального здоровья — краткий опросник для определения уровня стресса и тревожности;

консультация врача по оценке рисков сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и формированию персонализированных рекомендаций.

После получения результатов врач дает пациенту персональные рекомендации по дальнейшим действиям для сохранения или улучшения здоровья.

Для чего запускают программу

В Минздраве подчеркивают, что именно после 40 лет резко возрастают риски развития хронических заболеваний. Цель программы направлена ​​на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем ментального здоровья. Особый расчет на тех, кто обычно не обращается к врачу, не мониторит давление или уровень сахара и не подозревает о своих рисках.

Национальный скрининг не ограничивается сдачей анализов. Если во время обследования выявят риски или отклонения, человеку сразу выдадут направление к соответствующему специалисту, а система будет отслеживать выполнение этого маршрута.

Кроме того, во время скрининга здоровья врачи смогут сразу назначать пациентам необходимые препараты. Пациенты смогут получать такое лекарство бесплатно или с частичной доплатой по е-рецепту.

Чекап для украинцев

В августе 2025 года премьер-министр Юлия Свириденко во время презентации «Программы действий правительства» заявила, что в Украине с 2026 года заработает национальная программа ежегодного бесплатного чека для людей от 40 лет.

Позже министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что государство заинтересовано, чтобы сеть предоставления этой услуги была достаточно широкой и сервисно ориентированной, потому что это будет стимулировать людей приходить на чекапы.

