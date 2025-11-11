Цены на медицинские услуги в Европе и США: что влияет на цену Сегодня 19:03 — Личные финансы

Системы здравоохранения в США и странах ЕС построены на страховании, но принципы работы и уровень расходов для пациентов существенно отличаются. В большинстве европейских государств действует смешанная модель: часть медицинских услуг покрывает государство, а остальное — частные страховки или доплаты из кармана пациента. В США же львиная доля доступа к лечению зависит от наличия и типа частной страховки, которую часто предоставляет работодатель.

В результате и в Европе, и в США пациент может получить качественное лечение. Мы же рассказываем, как формируются расходы на медицину в ЕС и США, почему даже при страховке могут возникать дополнительные платежи и от чего зависит доступность медицинских услуг для украинцев за рубежом.

Стоимость медицинских услуг в Европе

Цены на лечение в странах ЕС существенно разнятся в зависимости от государства, типа услуги и условий страхового покрытия.

Консультация у частного врача обычно стартует от 40−45 евро. Годовая стоимость частного медицинского страхования может колебаться от 600 до 3000 евро.

Сложные операции вместе с пребыванием в стационаре нередко оцениваются в 2200—2700 евро. Отдельные виды вмешательств не покрываются государственной страховой системой вообще, например, лазерная коррекция зрения. В этом случае пациент полностью оплачивает лечение приватно, и стоимость может составлять около 900 евро за один глаз.

Дополнительные расходы на медицину в ЕС

По словам живущей в Польше украинки, даже взносы в НФЗ не гарантируют покрытия каждой медицинской процедуры.

«Моя операция на желчном пузыре через НФЗ заняла около полугода ожидания. Частно это стоило бы 10−12 тыс. злотых, а это где-то 2,5−3 тыс. долларов. Есть и такие операции, которые фонд вообще не финансирует, например, лазерная коррекция зрения. Тогда приходится платить полностью из собственного кармана», — заявила она.

Ситуация типична для большинства стран ЕС: базовые медицинские услуги доступны всем, но скорость и объем ограничены. Высокие взносы компенсируются социальной защитой, однако дефицит врачей и очереди на операции остаются системной проблемой.

Что нужно знать о медицинской системе в США

В США расходы на медицину значительно выше. Частные страховые планы стоят в среднем 400−700 долларов в месяц, а лечение без страховки очень дорогое.

Визит к семейному врачу может стоить 100−200 долларов, а сложные операции, например замена тазобедренного сустава, иногда оцениваются в 30−50 тыс. долларов, включая госпитализацию.

Из-за отсутствия государственного контроля цен многие медикаменты также дороже, что заставляет американцев очень внимательно выбирать страховые пакеты.

Как работают программы страхования

Медицинское страхование в США сформировано из нескольких слоев:

Частные страховые планы (охватывают более 80% населения; чаще всего предоставляются работодателем или покупаются индивидуально).

Medicare — для пожилых людей и отдельных категорий.

Medicaid — для малоимущих.

CHIP — страхование детей.

Типы частных планов отличаются уровнем свободы в выборе врачей и стоимостью.

HMO — более дешевый вариант, но пациент должен обращаться только к врачам из сети.

PPO — более дорогой, однако позволяет выбирать врачей более свободно, без обязательных направлений.

Есть также комбинированные модели, предлагающие компромисс между ценой и гибкостью.

Стоимость страховых планов

Средняя стоимость частного страхования в 2025 году составляет 200−700 долларов в месяц в зависимости от типа пакета, региона и возраста. Если страховка покрывается работодателем, это ориентировочно 500 долларов в месяц для одного человека. Семейные планы могут достигать 27 тыс. долларов в год и больше.

