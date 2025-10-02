В Польше ограничили медицинские услуги для украинцев Сегодня 18:33 — Личные финансы

В Польше ограничили медицинские услуги для украинцев

Новые правила предоставления медицинских услуг украинцам, проживающим в Польше, распространяются на лиц, не имеющих медицинской страховки, а медицинские услуги получают на основании положений Закона о помощи гражданам Украины. Об этом пишет inpoland.

После вступления в силу новых правил граждане Украины старше 18 лет, на которых распространяется действие специального закона, больше не имеют права на бесплатное санаторно-курортное лечение, санаторно-курортную реабилитацию, оздоровительные программы и медицинскую реабилитацию.

Украинцы также лишились права на возмещение лечения у стоматолога, доступа к программам лекарств и экстренного доступа к фармацевтическим технологиям.

Они больше не могут рассчитывать на услуги, связанные с трансплантацией или использованием клеток у людей, включая гемопоэтические клетки из костного мозга, периферической крови и пуповинной крови или ткани и органы от живых доноров или трупов.

Ограничения также касаются эндопротезирования и удаления катаракты.

Национальный фонд здравоохранения подчеркнул, что если текущее лечение будет продолжено, в частности для лиц старше 18 лет, возмещения будут предоставляться и далее.

Министерство здравоохранения оценивает, что планируемые ограничения позволят сэкономить почти 30 миллионов злотых в период с октября по март.

