0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Польше ограничили медицинские услуги для украинцев

Личные финансы
25
В Польше ограничили медицинские услуги для украинцев
В Польше ограничили медицинские услуги для украинцев
Новые правила предоставления медицинских услуг украинцам, проживающим в Польше, распространяются на лиц, не имеющих медицинской страховки, а медицинские услуги получают на основании положений Закона о помощи гражданам Украины. Об этом пишет inpoland.
Читайте также
После вступления в силу новых правил граждане Украины старше 18 лет, на которых распространяется действие специального закона, больше не имеют права на бесплатное санаторно-курортное лечение, санаторно-курортную реабилитацию, оздоровительные программы и медицинскую реабилитацию.
Украинцы также лишились права на возмещение лечения у стоматолога, доступа к программам лекарств и экстренного доступа к фармацевтическим технологиям.
Читайте также
Они больше не могут рассчитывать на услуги, связанные с трансплантацией или использованием клеток у людей, включая гемопоэтические клетки из костного мозга, периферической крови и пуповинной крови или ткани и органы от живых доноров или трупов.
Ограничения также касаются эндопротезирования и удаления катаракты.
Национальный фонд здравоохранения подчеркнул, что если текущее лечение будет продолжено, в частности для лиц старше 18 лет, возмещения будут предоставляться и далее.
Читайте также
Министерство здравоохранения оценивает, что планируемые ограничения позволят сэкономить почти 30 миллионов злотых в период с октября по март.

Медицинское (туристическое) страхование за границу

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems