В Польше ограничили медицинские услуги для украинцев
Новые правила предоставления медицинских услуг украинцам, проживающим в Польше, распространяются на лиц, не имеющих медицинской страховки, а медицинские услуги получают на основании положений Закона о помощи гражданам Украины. Об этом пишет inpoland.
После вступления в силу новых правил граждане Украины старше 18 лет, на которых распространяется действие специального закона, больше не имеют права на бесплатное санаторно-курортное лечение, санаторно-курортную реабилитацию, оздоровительные программы и медицинскую реабилитацию.
Украинцы также лишились права на возмещение лечения у стоматолога, доступа к программам лекарств и экстренного доступа к фармацевтическим технологиям.
Они больше не могут рассчитывать на услуги, связанные с трансплантацией или использованием клеток у людей, включая гемопоэтические клетки из костного мозга, периферической крови и пуповинной крови или ткани и органы от живых доноров или трупов.
Ограничения также касаются эндопротезирования и удаления катаракты.
Национальный фонд здравоохранения подчеркнул, что если текущее лечение будет продолжено, в частности для лиц старше 18 лет, возмещения будут предоставляться и далее.
Министерство здравоохранения оценивает, что планируемые ограничения позволят сэкономить почти 30 миллионов злотых в период с октября по март.
