Как проверить штрафы в Польше
В Польше штрафы (mandat karny) можно получить за превышение скорости, парковку в неположенном месте, отсутствие билета
и т. д. Существуют разные типы мандатов — в зависимости от ситуации и статуса нарушителя.
Виды штрафов в Польше
В Польше действуют разные типы штрафов:
- Наличный штраф (Mandat gotówkowy) для тех, кто временно пребывает в Польше. Оплачивается сразу на месте.
- Кредитованный штраф (Mandat kredytowany). Оплата в течение 7 дней после принятия.
- Заочный штраф (Mandat zaoczny) поступает по почте, если нарушение зафиксировала камера. Заплатить нужно в течение 14 дней.
Отдельно существуют «дополнительные сборы» — например, за отсутствие парковочного талона или билета в транспорте. Они носят гражданско-правовой характер.
Кто может выписать штраф
В Польше штраф может выписать не только полиция. Есть несколько служб, которые следят за разными нарушениями:
- Policja;
- Straż Miejska — муниципальный караул;
- Służba Leśna — лесная служба;
- контроллеры билетов в транспорте;
- службы с камерами (GITD, CANARD).
Иногда о штрафе можно даже не знать. Письмо приходит по старому адресу, квитанцию кладут под дворник, а камеры фиксируют нарушения без вашего участия. Для проверки обычно требуются:
- номер PESEL;
- номер регистрации авто;
- иногда паспорт или ID.
Как проверить штрафы онлайн
- через приложение mObywatel 2.0 — показывает сумму, дату штрафа, статус оплаты и количество штрафных баллов;
- через сайт e-Urząd Skarbowy (podatki.gov.pl) — можно сразу оплатить онлайн;
- на портале obywatel.gov.pl — позволяет проверить только количество штрафных баллов;
- через бюро кредитной информации (BIG, ERIF) показывают старые долги, в том числе и штрафы.
Офлайн-способы проверки
- налоговая инспекция (Urząd Skarbowy) — с 2016 года все штрафы поступают в центральную инспекцию в Ополе;
- комиссариат полиции — здесь можно узнать только о штрафных баллах, но не о суммах долгов.
Что будет, если не заплатить штраф
- рост расходов — суд может наложить штраф до 5000 злотых плюс судебные издержки;
- исполнительное производство — возможно списание денег со счетов или арест имущества;
- проблемы с кредитами — просрочка попадает в базы должников (BIG, KRD);
- штрафные баллы для водителей — они не списываются, пока штраф не уплачен. Превышение лимита (24 балла для опытных и 20 для новичков) приводит к лишению прав;
- арест — в крайних случаях суд может заменить неуплаченный штраф на арест до 6 месяцев.
Как обжаловать или отменить штраф
- отказ на месте — если вы не согласны, дело пойдет в суд;
- обжалование — подать заявление можно в течение 7 дней после получения постановления;
- рассрочка или отсрочка — возможны при финансовых затруднениях.
