Как проверить штрафы в Польше

Личные финансы
20
В Польше штрафы (mandat karny) можно получить за превышение скорости, парковку в неположенном месте, отсутствие билета и т. д. Существуют разные типы мандатов — в зависимости от ситуации и статуса нарушителя.
Об этом пишет Ukrainian in Poland.

Виды штрафов в Польше

В Польше действуют разные типы штрафов:
  • Наличный штраф (Mandat gotówkowy) для тех, кто временно пребывает в Польше. Оплачивается сразу на месте.
  • Кредитованный штраф (Mandat kredytowany). Оплата в течение 7 дней после принятия.
  • Заочный штраф (Mandat zaoczny) поступает по почте, если нарушение зафиксировала камера. Заплатить нужно в течение 14 дней.
Отдельно существуют «дополнительные сборы» — например, за отсутствие парковочного талона или билета в транспорте. Они носят гражданско-правовой характер.

Кто может выписать штраф

В Польше штраф может выписать не только полиция. Есть несколько служб, которые следят за разными нарушениями:
  • Policja;
  • Straż Miejska — муниципальный караул;
  • Służba Leśna — лесная служба;
  • контроллеры билетов в транспорте;
  • службы с камерами (GITD, CANARD).
Иногда о штрафе можно даже не знать. Письмо приходит по старому адресу, квитанцию ​​кладут под дворник, а камеры фиксируют нарушения без вашего участия. Для проверки обычно требуются:
  • номер PESEL;
  • номер регистрации авто;
  • иногда паспорт или ID.

Как проверить штрафы онлайн

  • через приложение mObywatel 2.0 — показывает сумму, дату штрафа, статус оплаты и количество штрафных баллов;
  • через сайт e-Urząd Skarbowy (podatki.gov.pl) — можно сразу оплатить онлайн;
  • на портале obywatel.gov.pl — позволяет проверить только количество штрафных баллов;
  • через бюро кредитной информации (BIG, ERIF) показывают старые долги, в том числе и штрафы.

Офлайн-способы проверки

  • налоговая инспекция (Urząd Skarbowy) — с 2016 года все штрафы поступают в центральную инспекцию в Ополе;
  • комиссариат полиции — здесь можно узнать только о штрафных баллах, но не о суммах долгов.

Что будет, если не заплатить штраф

  • рост расходов — суд может наложить штраф до 5000 злотых плюс судебные издержки;
  • исполнительное производство — возможно списание денег со счетов или арест имущества;
  • проблемы с кредитами — просрочка попадает в базы должников (BIG, KRD);
  • штрафные баллы для водителей — они не списываются, пока штраф не уплачен. Превышение лимита (24 балла для опытных и 20 для новичков) приводит к лишению прав;
  • арест — в крайних случаях суд может заменить неуплаченный штраф на арест до 6 месяцев.

Как обжаловать или отменить штраф

  • отказ на месте — если вы не согласны, дело пойдет в суд;
  • обжалование — подать заявление можно в течение 7 дней после получения постановления;
  • рассрочка или отсрочка — возможны при финансовых затруднениях.


