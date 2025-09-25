Сколько средств нужно для жизни в Болгарии Сегодня 08:35 — Личные финансы

Сколько средств нужно для жизни в Болгарии

В Болгарии цены на большинство категорий товаров и услуг (аренда жилья, питание, транспорт) на 40% ниже средних цен в других странах Евросоюза.

Об этом говорится в статье Finance.ua.

Преимуществами для переезда украинцев в Болгарию являются сходство языков и менталитета, относительная близость к нашей стране, европейский уровень образования и возможность поселиться в курортных городках вблизи Черного моря. К тому же в Болгарии украинская диаспора составляет значительную долю — третье по размеру этническое меньшинство и насчитывает до 25 тыс. украинцев.

Что касается цен, то стоимость жизни в этой стране в среднем на 46,9% выше, чем в Украине. В то же время арендная плата в среднем на 33,0% выше. Всего за месяц один человек в среднем тратит 610 евро без учета аренды жилья.

Рассмотрим подробнее стоимость ключевых товаров и услуг. Здесь и дальше публикуем средние цены, опираясь на данные Numbeo

Жилье

Аренда 1-комнатной квартиры: в центре — 400 евро, вне центра — 320 евро в месяц.

Аренда 3-комнатной квартиры: в центре — 700 евро, вне центра — 520 евро в месяц.

Еда

Хлеб и крупы: буханка хлеба — 0,90 евро, 1 кг риса — 3,50 евро;

молоко (1 литр) — 1,50 евро;

яйца (12 шт.) — 3 евро

мясо (1 кг): куриное филе — 7 евро, говядина — 10,50 евро;

напитки: бутылка воды (1,5 л) — 0,60 евро, бутылка вина — 6 евро, пиво (0,5 л) — 0,90 евро.

Прочие расходы

Кафе и рестораны: ужин на двоих в ресторане среднего класса — 40 евро, МакМеню в МакДональдз — 7,70 евро, капучино — 2 евро.

Общественный транспорт: билет в местном общественном транспорте — 0,80 евро, такси 1 км — 0,60 евро.

Одежда: 1 пара джинсов — 50 евро, 1 летнее платье — 29 евро, кроссовки — 81 евро, мужская кожаная обувь — 84 евро.

Подробнее о самых дешевых для жизни странах Европы читайте в статье по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.