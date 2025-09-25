В Дії появились сертификаты на образовательные гранты для студентов: условия получения и суммы Сегодня 11:32 — Личные финансы

С 24 сентября 2025 года абитуриенты, поступившие в этом году, стали получать в Дії электронные сертификаты на образовательные гранты. Подтвердить грант можно до 25 октября. В начале октября сертификаты также начнут приходить студентам, поступившим в прошлом году.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Средства перечисляет МОН напрямую на специальный счет высшего образования для оплаты контрактного обучения. Деньги студент лично не получает.

Кто может получить грант:

студенты первого курса (поступление 2025 года) на дневной форме обучения — по результатам НМТ;

студенты второго курса (грант 2024 года), которые продолжают обучение и у которых нет долгов. Для них предусмотрено продление поддержки.

Сертификаты для студентов второго курса появятся чуть позже, сейчас готовят техническую возможность.

Сумма гранта для первокурсников

Размер определяется по результатам не менее двух предметов НМТ:

от 150 баллов (или 140 баллов для специальностей с особой поддержкой) — базовая сумма от 17 000 грн в год;

от 170 баллов — базовая сумма от 25 000 грн в год.

Сумма может быть больше благодаря коэффициентам для отдельных специальностей.

Сумма гранта для второго курса

Студенты, поступившие в 2024 году, получат проиндексированную сумму гранта с учетом роста стоимости обучения, но не более чем на 12%. Если студент сменил специальность, грант сохраняется, однако его размер может измениться.

Что делать первокурсникам (поступление 2025 года):

Обновить приложение Дія и проверить наличие сертификата. Ожидать уведомления о его поступлении. Открыть сертификат и подтвердить его в Дії до 25 октября. Оплату университету произведет МОН: первый платеж (50%) — до 1 декабря, второй (50%) — до 1 апреля.

Что делать студентам второго курса (получателям грантов с 2024 года):

Дождаться сертификата в Дії и подтвердить его. Проверить отсутствие академической и финансовой задолженности. В случае смены учреждения или специальности грант переоформляется и продлевается при условии подтверждения в Дії.

«Если вы изменили образовательную программу или заведение, грант идет за соискателем: МОН проводит переоформление без потери права на поддержку (при условии выполнения требований по предоставлению гранта определенного уровня на соответствующую новую специальность)», — отметили в министерстве.

Соискателям, переведшимся на другую специальность, в другое учебное заведение (начиная с марта 2025 года), сначала МОН проведет переоформление гранта, следующим этапом будет его продление. Оба этапа требуют от соискателя подтверждения в Дії.

В приложении отображается сертификат с суммой и уровнем гранта. Если студент подтверждает его, МОН получает информацию и в течение десяти дней утверждает грант приказом.

