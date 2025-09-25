0 800 307 555
В Польше запретят неоплачиваемую стажировку на работе

Личные финансы
Министр семьи, труда и социальной политики Агнешка Дземянович-Бонк ответила на критику отмены неоплачиваемых стажировок. Она подчеркнула, что любая работа должна вознаграждаться.
Об этом пишет in Poland.
Отмечается, что на прошлой неделе в повестку дня Совета Министров попал законопроект о запрете неоплачиваемых стажировок. По словам министра, в правительстве стремятся защитить, прежде всего, молодежь от эксплуатации на рабочих местах.

Читайте также: Зарплаты украинцев в Европе: сколько получают

Дземянович-Бонк напомнила, что стажировку проходят не только молодые специалисты, но и те, кто зарегистрирован в центрах занятости или хочет сменить работу. Поэтому новые правила станут полезны для широкого круга людей.
Комментируя возмущение части предпринимателей, министр подчеркнула, что труд не может быть бесплатным: «Когда я слышу или читаю заголовки типа «идея отмены неоплачиваемых стажировок доводит предпринимателей до отчаяния», то задумываюсь, не привела ли отмена рабства к отчаянию рабовладельцев? Может быть. Но работник должен зарабатывать на жизнь, оплачивать счета и покупать еду.
Она не согласна с утверждениями, что во время стажировки новички получают новые навыки, опыт и знания, а считает, что вместо этого должны получать обязательно деньги.
Напомним, на польском рынке труда фиксируют две параллельные тенденции: количество иностранных работников растет, но вакансий становится меньше. По данным GUS, к концу второго квартала 2025 года в Польше было 95,7 тыс. вакансий. Это на 5,3 тыс. меньше, чем тремя месяцами раньше, и на 15,1 тыс. меньше, чем годом ранее.
С 1 января 2026 года работники в Польше получат минимальную зарплату в размере 4806 злотых брутто (около 55 127 грн по состоянию на сентябрь 2025 г.) и минимальную почасовую ставку — 31,40 злотых брутто (около 360 грн).
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
