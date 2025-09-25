Литва продлила временную защиту для украинцев Сегодня 13:33 — Личные финансы

Литва продлила временную защиту для украинцев

Правительство Литвы приняло решение продлить действие временной защиты для граждан Украины, выехавших из-за войны, до 4 марта 2027 года. Ранее этот статус действовал до марта 2026 года.

Об этом пишет издание LRT.

«Европейский союз (ЕС) принял решение о продлении срока действия временной защиты до 4 марта 2027 года, и постановление правительства предлагает сделать то же в Литве», — сказал временно исполняющий обязанности премьер-министра Римантас Шаджюс.

Сейчас виды на жительство, выдаваемые украинцам, действительны до марта следующего года. После принятия постановления, они будут действовать еще год.

Читайте также Литва отложила обязательное требование о знании языка для украинских беженцев

«Это означает, что уменьшится административная нагрузка на людей с видом на жительство с более длительным сроком действия, нагрузка на сотрудников Департамента миграции тоже уменьшится, и будет легче управлять потоком замены вида на жительство по мере приближения 4 марта 2026 года, поскольку у некоторых лиц уже есть вид на жительство с более длительным сроком действия», — отметили в Министерстве внутренних дел.

Продление временной защиты означает также, что иностранцы, работающие в Литве, не обязаны владеть литовским языком в течение действия этого статуса.

Лица, подлежащие временной защите, пользуются одинаковыми правами на всей территории ЕС. Эти права включают в себя право на проживание, возможность трудоустройства и получения жилья, медицинскую помощь, социальную поддержку и возможность обучения детей.

Читайте также В Литве более миллиона евро помощи ЕС для украинских беженцев по ошибке получили не украинцы

Правительство также приняло решение о предоставлении в Литве медицинской реабилитации и дополнительных услуг детской и подростковой психиатрии несовершеннолетним, которые быле принудительно вывезены из Украины в россию и впоследствии возвращены в Украину.

«Несовершеннолетние будут размещаться в учреждениях, предоставляющих услуги стационарной медицинской реабилитации для детей. Сопровождающим лицам будут предоставлены проживания и питание», — сообщает министерство.

Планируется принимать около 150 несовершеннолетних и сопровождающих их лиц в год, что потребует около 400 тыс. евро в год.

Справка Finance.ua:

В настоящее время временную защиту в стране получили 47,6 тысячи украинцев. Ежедневно департамент регистрирует 30−40 новых заявлений;

Литва предлагает иммигрантам высокий уровень жизни, развитую инфраструктуру, доступное образование и социальные услуги;



стоимость жизни в Литве на 15% ниже средней стоимости в странах ЕС. Ощутимо доступны аренда жилья и цены на продукты. В Литве самый дешевый в Евросоюзе средний счет за интернет (15 евро в месяц) и один из самых дешевых проездов в общественном транспорте (1 евро).



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.