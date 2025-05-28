В Литве более миллиона евро помощи ЕС для украинских беженцев по ошибке получили не украинцы — Finance.ua
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В Литве более миллиона евро помощи ЕС для украинских беженцев по ошибке получили не украинцы

Мир
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В Литве более миллиона евро помощи ЕС для украинских беженцев по ошибке получили не украинцы
В Литве более миллиона евро помощи ЕС для украинских беженцев по ошибке получили не украинцы
Более миллиона евро из средств Европейского Союза, предназначенных для поддержки украинских беженцев в Литве, были ошибочно распределены гражданам других стран, в том числе россии и беларуси.
Об этом сообщает литовский вещатель LRT.
Министерство социального обеспечения и труда Литвы начало внутреннее расследование после того, как выяснилось, что поддержка ЕС, предназначенная для украинцев, поступила гражданам 43 других стран, таких как Узбекистан, Казахстан и Таджикистан, у которых был вид на жительство в Литве.
Агентство Европейского социального фонда (ESFA), администрировавшее проект, 13 мая подтвердило увольнение своего директора Лины Невинскиене. Исполняющим обязанности директора назначен Аудроне Алишаускене. Однако агентство утверждает, что согласно действующим правилам, поддержка могла быть законно распространена на другие социально уязвимые группы беженцев, а не только на украинцев.
Между 2022 и 2023 годами ЕС выделил почти 17 миллионов евро на проект «Поддержка беженцев войны с Украиной». Помощь включала продукты питания, средства гигиены, лекарства, юридические услуги, курсы литовского языка и субсидированное трудоустройство.
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Но Государственная аудиторская служба обнаружила, что 813 человек, получивших эти средства, не были гражданами Украины, а следовательно, не имели права на указанную поддержку из средств ЕС. Среди получателей были граждане россии и беларуси — это открытие, которое, как сообщается, вызвало возмущение в правительственных кругах Литвы.
«Этого не должно было произойти. Мы проводим внутренний аудит, чтобы определить, как это произошло», — сказала вице-министр социального обеспечения и труда Рита Григалене.
«Среди получателей помощи 813 человек не принадлежат к целевой группе поддержки украинских беженцев войны. Среди них были граждане россии. Поэтому мы пришли к выводу, что эти расходы не должны финансироваться Европейской Комиссией», — сказала глава Департамента аудита инвестиций ЕС Государственного аудиторского управления Раса Виргановичене.
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На прошлой неделе аудиторский комитет Сейма был проинформирован о выводах проверки. Офис Генерального аудитора обратился с требованием вернуть неправильно распределенные денежные средства.
ESFA отрицает цифру, установленную Государственным аудиторским управлением, утверждая, что только 484 человека получили финансовую поддержку по ошибке. Агентство утверждает, что действующие в то время правила разрешали участие в определенных мероприятиях, таких как языковые курсы и субсидированная занятость, любым социально уязвимым лицам независимо от национальности при условии, что они имели законное право на проживание в Литве.
Тем не менее министерство подтвердило, что исполнитель проекта, Служба занятости Литвы, будет обязана вернуть средства в установленные сроки.
По материалам:
УНН
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