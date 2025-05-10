Литва будет лишать вида на жительство россиян, которые часто ездят в рф — Finance.ua
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Литва будет лишать вида на жительство россиян, которые часто ездят в рф

Мир
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Литва будет лишать вида на жительство россиян, которые часто ездят в рф
Литва будет лишать вида на жительство россиян, которые часто ездят в рф
С 3 мая в Литве вступили в силу дополнительные ограничения для граждан россии: они лишатся вида на жительство в стране, если без объективных причин будут ездить в россию или беларусь чаще, чем один раз в три месяца.
Об этом пишет LRT.

Как это будет работать

Это не касается поездок в эти страны по объективным причинам, а также когда граждане осуществляют международные грузовые и пассажирские перевозки в или из стран-членов Европейского Союза, или транзитом через Литву.
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По данным Департамента миграции, на 1 апреля 14 652 гражданина россии имели действительные виды на жительство в Литве.
Принятый литовским Сеймом закон «Об установлении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины» приостанавливает прием заявлений на получение шенгенских и национальных виз от граждан россии и беларуси, за исключением случаев, когда посредничество в этом вопросе осуществляет Министерство иностранных дел.
Заявления от россиян на получение разрешения на временное проживание в Литве не принимаются, исключение делается только для тех, у кого есть действующая шенгенская или национальная виза, вид на жительство в Литве или другой стране ЕС.
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россиян и белорусов, прибывающих не через границу со страной ЕС, дополнительно проверяют на предмет угрозы национальной безопасности.
Им запрещено ввозить в Литву или вывозить из нее украинские гривны, импортировать сельскохозяйственную продукцию и корма российского или белорусского производства.
Согласно закону, россиянам, не имеющим вида на жительство в Литве, запрещено покупать в Литве недвижимость.
Закон об ограничительных мерах в Литве впервые был принят еще в 2023 году. Эти санкции действуют до 2 мая 2026 года.
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По материалам:
theБабель
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