Литва будет лишать вида на жительство россиян, которые часто ездят в рф — Finance.ua

Литва будет лишать вида на жительство россиян, которые часто ездят в рф Сегодня 22:25 — Мир

Литва будет лишать вида на жительство россиян, которые часто ездят в рф

С 3 мая в Литве вступили в силу дополнительные ограничения для граждан россии: они лишатся вида на жительство в стране, если без объективных причин будут ездить в россию или беларусь чаще, чем один раз в три месяца.

Об этом пишет LRT.

Как это будет работать

Это не касается поездок в эти страны по объективным причинам, а также когда граждане осуществляют международные грузовые и пассажирские перевозки в или из стран-членов Европейского Союза, или транзитом через Литву.

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По данным Департамента миграции, на 1 апреля 14 652 гражданина россии имели действительные виды на жительство в Литве.

Принятый литовским Сеймом закон «Об установлении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины» приостанавливает прием заявлений на получение шенгенских и национальных виз от граждан россии и беларуси, за исключением случаев, когда посредничество в этом вопросе осуществляет Министерство иностранных дел.

Заявления от россиян на получение разрешения на временное проживание в Литве не принимаются, исключение делается только для тех, у кого есть действующая шенгенская или национальная виза, вид на жительство в Литве или другой стране ЕС.

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россиян и белорусов, прибывающих не через границу со страной ЕС, дополнительно проверяют на предмет угрозы национальной безопасности.

Им запрещено ввозить в Литву или вывозить из нее украинские гривны, импортировать сельскохозяйственную продукцию и корма российского или белорусского производства.

Согласно закону, россиянам, не имеющим вида на жительство в Литве, запрещено покупать в Литве недвижимость.

Закон об ограничительных мерах в Литве впервые был принят еще в 2023 году. Эти санкции действуют до 2 мая 2026 года.

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theБабель По материалам:

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